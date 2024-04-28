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Jennie愛用護手霜話題度超高　超Q蛋形香水攜帶好方便

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文／美人圈

韓國小眾香氛護膚品牌TAMBURINS近期話題度超高，在Jennie為其代言後人氣迅速飛升，IG上出鏡率極高，超多明星和KOL都在秀同款，不論是香水還是護膚品都超熱賣。這次小編就要和大家分享TAMBURINS必買的話題商品TOP10，除了有Jennie同款的護手霜&身體乳，還有外觀超級可愛小巧的蛋形香水，所有商品都好值得入手！

1：香水 CHAMO

做為TAMBURINS的當家商品，這款CHAMO絕對是木質調愛好者的首選香水。主調為清甜的洋甘菊和檀木香，揉雜著快樂鼠尾草的苦澀草本氣息，微妙和諧的香氣讓人欲罷不能，尾調還帶有點活潑的甜味，讓這款偏中性的香水多了一絲女性特質，整體聞起來相當清爽乾淨！

▲Jennie同款 。（圖／翻攝自IG）

▲CHAMO香水50ml，₩139,000，折合台幣約3,295元。（圖／TAMBURINS，下同）

2：貝殼香氛護手霜 000

同樣做為當家商品的貝殼香氛護手霜，既是護手霜、也是持香度極佳的乳霜型香水，清爽的膏狀質地，內含維他命B5及荷荷芭油等保濕修護成分，能溫和滋潤手部、防止肌膚乾裂。Jennie在Vlog中分享的愛用款000號超經典，一抹開最先能聞到佛手柑的清爽，轉而便是讓人聯想到雨後微濕泥土的廣藿香與深邃的檀木香，禪意十足！

▲Jennie同款 。（圖／翻攝自IG）

▲貝殼香氛護手霜。（圖／TAMBURINS、Youtube／jennierubyjane）

3：蛋形香水 PUMKINI

外型可愛又有特色的蛋形香水，讓人對於藏於外殼下的未知世界充滿無盡想像。Jennie的Pick款PUMKINI，結合南瓜的甜香和紫蘇葉的綠意，混和著柔和的椰奶與檀香，創造出一股甜甜的奶香尾韻，超適合甜美系的女生，14ml的小巧設計，很方便隨身攜帶補香！

▲Jennie同款 。（圖／翻攝自IG）

4：時雨身體護理禮盒 苦橙甘草

Jennie在Vlog中分享的另一個愛用款，就是時雨身體沐浴露&身體乳（苦橙甘草），因為喜歡自然清爽的香味，所以這套沐浴露&身體乳清新的柑橘香搭配雪松沉穩的芳香非常深得她心，偏好果香調洗浴的人一定要入手。特別的是身體乳還是很保濕的奶油質地，塗抹完身體後還會留有淡淡的餘香！

▲Jennie同款 。（圖／翻攝自IG）

▲時雨身體護理禮盒（苦橙甘草）240ml+235ml，₩68,000，折合台幣約1,600元。（圖／TAMBURINS、Youtube／jennierubyjane）

5：香氛皂 綠野鬱金香

以豐收季節為靈感，推出了四種不同水果造型的香氛皂，這些香氛皂以自然為源頭，特別使用了植物油複合物，弱酸性pH溫和，能夠更好的保護我們的皮膚。允真愛用的這款綠野鬱金香香味，以清新又甜蜜的青蘋果香搭配淡淡的綠色花香，讓人聯想到白色鬱金香舒展開的清新綠葉，濃鬱的檀香中還混合著辛辣調的皮革和含羞草，讓餘香淳厚瀰漫！

▲Jennie同款 。（圖／翻攝自IG）

▲香氛皂 綠野鬱金香（圖／TAMBURINS、IG@jenaissante）

6：固體香膏 苦橘檀韻

做為香水系列的衍伸，以多重感官詮釋香氣體驗的固體香膏，小巧又方便攜帶，而且香膏的香氣能與肌膚更好的融合，會有天生自帶體香的效果。這款苦橘檀韻超適合夏天使用，味道就像地中海的綠意下肆意生長的香檸檬，散發著清涼感的氣息，尾韻還會有檀香柔和的迴響輕輕縈繞，勾勒出陽光明媚夏日裡的溫暖回憶！

▲Jennie同款 。（圖／翻攝自IG）

▲固體香膏 苦橘檀韻。（圖／TAMBURINS、IG@jennierubyjane）

7：鏈條護手霜 7號

除了貝殼香氛護手霜外，還有另一個顏值超高的鏈條護手霜，外型復古又精緻，真的美到像件藝術品，護手霜內含天然的澳洲堅果精油成分，擁有超強的親膚力，有助於強化肌膚保護屏障，能營養滋潤手部肌膚， 質感還清爽不黏膩。7號是不容易踩雷的花果香，而且持香很久，若隱若現的薔葳木香和椰果的殘香完美融合在一起，盡現意猶未盡的優雅！

▲Jennie同款 。（圖／翻攝自IG）

8：香氛蠟燭套裝

由四種香型組成的香氛蠟燭迷你套裝，全都是超經典的香味，由高溫燒製下的瓷面綻放出頗具美感的獨特紋理，為室內空間帶來滿滿溫暖舒適的香氣。味道分別為PUMKINI、HOLY METAL、BATHER IN THE LAKE以及LATE AUTUMN，不管在室內的哪個空間都很適用！

▲Jennie同款 。（圖／翻攝自IG）

9：手部&身體香氛護理禮盒 000

絕對要讓你從頭香到尾的手部&身體香氛護理禮盒，富含積雪草修護成分，在帶來水分鎮靜修護的同時，幫你重現肌膚水潤光彩，質感滿滿的黑色簡約外觀，放在浴室超顯高級感。木質調的000號帶有淡淡的檀香混合著泥土的清香，低調又特別，如果想要讓香味更持久，還能搭配上面介紹到的Jennie同款貝殼香氛護手霜000號，絕對讓你持香一整天！

▲Jennie同款 。（圖／翻攝自IG）

10：蛋形唇膏 玫瑰木香

除了香水外，連護唇膏都推出同款蛋形，超精緻的蛋形唇膏不只顏值高還很實用，內涵豐富的植物油成分，能讓乾燥的雙唇時刻保持水潤柔軟。超級少女心的粉色款帶有細膩的玫瑰芬芳，搭配柑橘調葡萄柚與辛辣乳香，交融出別具張力的迷人香息，木質餘韻中還隱隱透出麝香的氣息，讓整支護唇膏優雅又溫柔！

▲Jennie同款 。（圖／翻攝自IG）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, TAMBURINS, Jennie

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