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皮膚科醫師揭「有效抗老」5大關鍵　吃對食物、保養搭配都重要

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▲▼ 皮膚科醫師揭「有效抗老」5大關鍵 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲皮膚科醫師分享抗老保養的5大關鍵。（圖／翻攝IG@haeny_gram、@laneige_kr）

記者張毓容／綜合報導　圖／翻攝IG@innisfreeofficial

為了保持肌膚好狀態，許多女生從年輕就很重視抗老保養，但其實你以為的抗老秘訣都沒做到關鍵。皮膚科醫師劉秀麗在小紅書上分享了抗老保養的5大關鍵，從保養品搭配到飲食、運動等生活習慣建議全告訴你，讓你從根本做好抗衰，老得比別人慢。

▲▼ 皮膚科醫師揭「有效抗老」5大關鍵 。（圖／翻攝ＩＧ）

＃抗老保養搭配

劉醫師表示，可以把皮膚簡化想像成3層，表皮抗皺需要A醇類產品；中間一層需要有強韌的膠原蛋白細胞，撐起肌膚彈性；最下方一層，需要提升代謝循環，改善皮膚暗沉，若保養品只針對其中某一層，皮膚的年輕感就很難有整體綜合性的提升。所以想要用綜合性產品的，建議選擇添加有A醇類、胜肽等成分的產品，就能減少使用的保養品項、精簡護膚，又能較全面抗老。

而如果你手邊的保養品比較多，劉醫師也給了一套建議搭配組合：「早C晚A」再搭配B5精華，抗老同時修護保濕更安心。如果肌膚耐受度不錯的人可以這樣用，早上用含有維生素C的精華，抗氧化輔助抗老，之後疊加B5精華；晚上則用A醇產品＋B5精華，緩解A醇帶來的乾燥不適。

＃做好防曬

紫外線會傷害真皮層纖維母細胞的膠原蛋白，想抗衰老就不能忽視防曬。在防曬上，劉醫師建議參考「ABC防曬原則」，若是使用防曬建議可塗抹物理防曬霜，或者溫和的物化混合防曬產品。

A（Avoid）避免曬到：不被曬到就是最好的防曬。

B（Block）遮擋：首選硬防曬，像是戴上帽子、防曬衣褲或撐陽傘等。

C（Cream）防曬霜：在「A」、「B」項不能滿足時，則要採用「C」補足。

▲▼ 皮膚科醫師揭「有效抗老」5大關鍵 。（圖／示意圖／達志影像）

＃注意飲食

日常飲食上可多吃點番茄、青花椰菜、深海魚類和柑橘、檸檬等食物，少吃白米飯、精緻澱粉類食物，多吃全穀雜糧類，盡量不吃高糖食物，養成低GI飲食的習慣。

▲▼ 皮膚科醫師揭「有效抗老」5大關鍵 。（圖／示意圖／達志影像）

＃養成運動習慣

劉醫師表示，運動帶來的抗衰老效果不比護膚差，建議每周做2～3次有氧運動，每次最好半小時以上，像是跳繩、游泳、快走都是不錯的選擇。

＃醫美療程搭配

醫美的抗老療程上，建議可以先定期試試光學類項目，再配合一些家用美容儀即可，但如果肌膚下垂鬆弛嚴重，就需要給專業醫師面診諮詢。

最後劉醫師也提醒，沒有任何保養品或是醫美療程可以快速逆齡，所以從日常生活中做好延緩衰老的工作也很重要，讓肌膚的「青春」流失得慢一點。

關鍵字：

保養, 護膚, 抗老, 抗老保養, 保養搭配, 飲食, 生活習慣, 皮膚科醫師, 醫生

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