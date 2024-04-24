CROCS首聯名品客洋芋片「鬍子洞洞鞋」萌翻！Onitsuka Tiger推質感涼鞋

記者鮑璿安／綜合報導

隨著夏季氛圍越來越強烈，舒適又可愛的涼拖鞋成為穿搭關鍵字，Pringles x Crocs帶來意想不到的可愛聯名，直接為洞洞鞋注入最熟悉的洋芋片元素，將超有辨識度的鬍子造型穿上腳，保證是吸睛焦點！

▲Pringles首度與鞋履品牌Crocs聯名，以各款洋芋片口味配色覆蓋鞋面 。（圖／品牌提供）

知名洋芋片品牌Pringles首度與鞋履品牌Crocs聯名，以各款洋芋片口味配色覆蓋鞋面，搭配相應的個性Jibbitz鞋扣，融合了兩大品牌的標誌性元素，Pringles x Crocs 經典木屐以 Pringles 標誌性的小鬍子，作為 Crocs 木屐鞋上的亮點點綴，其中紅色及橙色款式恰恰呼應了原味及切達起司口味，讓人超有共鳴；而藍色及綠色款式則象徵著 Pringles Sour Cream & Onion 及 Pringles Salt & Vinegar 口味，兩腳搭配不同色，讓你怪得很有型。





▲全新 MEXICO 66 SABOT 。（圖／品牌提供）

Onitsuka Tiger 鬼塚虎在今年夏季帶來全新 MEXICO 66 SABOT鞋款新色，靈感源於品牌經典暢銷款 MEXICO 66 系列，復古鞋型外觀搭配粗編網狀材質，搭載卓越緩震效果的 OrthoLite 鞋墊，使穿著腳感更加輕盈舒適，鞋身標誌「虎爪紋」圖樣，實穿百搭又不失時尚潮流元素。MEXICO 66 SABOT 於 2024 年春夏推出全新配色，不論是復古感強烈的淺棕色底搭配綠虎爪紋；或是活力清新的米底搭配橘虎爪紋配色都帶來滿滿沁涼氛圍。鞋款全系列共六色，完美詮釋不同風格的時髦春夏穿搭。





▲張員瑛同款話題 Wave Mule 韓系穆勒涼拖鞋台灣開賣。（圖／品牌提供）





▲中底與大底區域中間加入「波浪線 Wave Line」提升視覺流線感。（圖／品牌提供）

PUMA 自從招攬韓團 IVE 成為亞太區品牌大使後，單品便成為女孩們爭相穿款式，最新帶來夏日指定的 Wave Mule 韓系穆勒涼拖鞋，保留 PUMA Wave Flip 拖鞋的設計 DNA 並改以穆勒鞋型翻玩改造，在中底與大底區域中間加入「波浪線 Wave Line」提升視覺流線感；高達約 5 公分的加大厚底設計具有增高完美比例的絕佳效果，同時帶入透氣孔洞、可拆式的 SOFTFOAM+ 記憶鞋墊設計，帶來休閒時髦感。