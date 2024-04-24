日星巴克「抹茶碎開心果拿鐵」話題登場！茶味混合堅果香神搭配

記者鮑璿安 ／綜合報導

初夏時刻，來一口濃郁醇香的抹茶飲品成為最佳享受，最近日本星巴克公開了限定新品「抹茶碎開心果拿鐵」，只在全日本12家門市開賣，立刻升格為話題甜品，茶味結合堅果香氣，造福眾多抹茶控！





▲日本星巴克夏季限定「抹茶碎開心果奶茶拿鐵」 。（圖／翻攝自星巴克官網）

抹茶拿鐵一直是星巴克的招牌品項，最近日本帶來的「抹茶碎開心果奶茶拿鐵」（抹茶 & クラッシュ ピスタチオミルク ティー ラテ），選擇在茶飲專賣店「Starbucks Tea & Cafe」上架，全日本共 12 家門市販售。連口味和基底都有提升，以開心果、碎杏仁混合而成，配合濃醇的奶香帶出堅果獨有的香氣，並以略帶甜美的鮮綠抹茶為主角倒入其中，加入白摩卡風味糖漿提升口感，因此每一層的口味和質地都不同，抹茶與堅果從上而下巧妙搭配下，在口中盡情蔓延開來。

光是看到飲品形象照上白綠相間的模樣就非常誘人，「抹茶碎開心果奶茶拿鐵」專屬於今年夏季時刻 4 月 17 日 至 7 月 2 日登場，若是剛好去日本旅遊的民眾不妨試試。





▲日本哈根達斯帶來了「提拉米蘇餅乾脆餅」和「杏仁焦糖餅乾」2種新口味。（圖／品牌官網）



同時，日本「哈根達斯」在3月底迎來新口味，提拉米蘇餅乾脆餅以甜味的提拉米蘇為基底，將馬斯卡彭冰淇淋混合濃縮咖啡醬，因此吃起來口感不膩，上面更加入了略帶苦味的黑可可、巧克力餅乾脆餅，放入口中超多元，碰撞出新滋味。