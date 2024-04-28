台北捷運沿線超狂燒烤　6間推薦一個人也能吃

文／MENU美食誌

小編網羅六間台北捷運沿線超狂燒烤，喜歡香噴噴燒烤的你，還不快收藏起來。

咚咚家 DONDONGA 韓式豬肉專賣-돈돈가

台北市大安區

店家主打伊比利豬和台東香草豬，有三種醬料可以選擇，而且還有專人桌邊服務。推薦韓式起司蒸蛋、韓式涼拌冷麵和海鮮青蔥煎餅。

▲咚咚家 DONDONGA 韓式豬肉專賣。（圖／美食客Bonnie提供）

馬太郎燒肉本店

台北市中山區

紅色木頭裝潢，帶有濃厚的日式風格，吃到飽一共有三種價格級距可選擇。店家不只肉類品項眾多，連調料配菜也超級豐富，肉質厚實，CP值很高！

▲馬太郎燒肉本店。（圖／美食客莉莉吃起來提供）

油花 迴轉吧！燒肉！信義駅

台北市大安區

全台第一間迴轉燒肉，主打以單人燒肉吧設計為主，非常適合一個人來用餐。採自助服務，樣式選擇多元，有近40種燒肉食材。

▲油花 迴轉吧！燒肉！信義駅。（圖／美食客VAS提供）

四時輕燒肉

台北市松山區

主打台北最強健康環保燒肉，將頂級食材以幾乎零油煙的適溫燒烤，使用玄米油油封食材，讓饕客吃到與眾不同健康燒肉，推薦極上海陸雙人套餐。

▲四時輕燒肉。（圖／美食客吳羚鏵提供）



川賀燒烤居酒屋-合江店

台北市中山區

店內的海鮮都是當日跟基隆漁港進貨，櫃檯黑板也有每日的限定菜單，料理極具特色，吃得出食材原本的鮮味，推薦奶油螃蟹、日本海膽和香酥芋頭丸。

▲川賀燒烤居酒屋-合江店。（圖／美食客Simon老饕提供）

吃肉 EATMEAT 韓式烤肉

台北市中山區

隱身於捷運雙連站、中山站巷內，堪稱老饕才知道的隱藏版美食。除了有經典韓式料理，還有無限可續點的韓式小菜，推薦韓式蒸蛋。

▲吃肉 EATMEAT 韓式烤肉。（圖／美食客momo提供）



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