夜深還不睡？盤點熬夜的「5個壞處」　容易發胖也在內

▲熬夜容易影響身體健康。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

夜深了睡不著，還是根本還捨不得睡呢？超過一半的人都有睡眠障礙問題，但睡眠品質不佳對健康可是會大打折扣，盤點熬夜的5個壞處，無論有什麼事情還沒忙完，趕快去休息才是正解。

#容易發胖

進食高熱量食物的機會。睡眠不足會影響荷爾蒙水平，導致食慾增加，特別是對於高糖和高脂肪食物的渴望。此外，睡眠不足也會使身體更難以處理葡萄糖，增加脂肪的積累

#記憶和認知功能下降

睡眠是大腦處理信息、學習和記憶的重要時間。熬夜可能會導致大腦功能下降，影響記憶力、專注力和思考能力。

#情緒不穩定

睡眠不足會影響情緒穩定性，使人更容易感到焦慮、易怒或沮喪。長期熬夜可能導致情緒問題的加劇，增加憂鬱和焦慮的風險。

#皮膚變差

睡眠不足會影響皮膚的修復和再生，使皮膚暗沉、乾燥，增加出現皺紋和黑眼圈的可能性。長期熬夜還可能加速皮膚老化的過程。

#影響工作和學業表現

睡眠不足會影響工作和學業表現，降低工作效率和學習成績。熬夜可能導致精神疲憊、注意力不集中，使人難以專注和有效地完成任務。

整體來說，熬夜不僅對身體健康有害，還會影響情緒和生活品質，因此應盡量避免長期熬夜，保持良好的睡眠習慣對身心健康至關重要。