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痘痘肌快吃！皮膚科醫師曝「6種抗痘食物」　控皮脂還能抗老美白

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▲▼ 皮膚科醫師教吃6種抗痘食物 。（圖／達志示意圖、翻攝ＩＧ）

▲皮膚科醫師分享，吃對食物有助於改善痘痘肌問題。

記者張毓容／台北報導　 圖／達志示意圖、IG@goodal_official

受到台灣氣候影響，許多人即使過了青春期依舊深受痘痘所擾，即使努力做好清潔，痘痘依舊長不停！知名皮膚科醫師廖苑利表示，除了保養，吃對食物也能幫助遠離痘痘危機，她就建議平時可以補充以下6種能幫助消痘、抗痘的營養素，除了能幫助控制皮脂分泌，還能抗老、美白又養膚。

▲▼ 皮膚科醫師教吃6種抗痘食物 。（圖／達志示意圖、翻攝ＩＧ）

＃維生素A

維生素A有抗氧化、美白等效果，而皮膚一旦缺少維生素A，就容易出現肌膚乾燥粗糙、毛囊角化等問題，導致丘疹、粉刺、痘痘的產生。建議可多吃番茄、地瓜、胡蘿蔔、芒果、柳橙、蛋黃等食物來補充維生素A。

＃維生素B

維生素B可幫助減少油脂分泌，若肌膚缺少維生素B，不僅新陳代謝會變慢，肌膚免疫力降低，也會使油脂分泌旺盛、堵塞毛孔，進而引發痘痘。可多吃黃豆、蘆筍、菠菜、香蕉、蘋果、葡萄等富含維生素B的食物幫助補充。

▲▼ 皮膚科醫師教吃6種抗痘食物 。（圖／達志示意圖、翻攝ＩＧ）

＃維生素C

維生素C可抗氧化、代謝色素沈澱、提亮膚色等作用，若缺少維生素C，身體血管彈力會降低，就容易導致膚色暗黃，甚至出現斑點、皮膚脫皮、毛囊角化，進而加重粉刺、痘痘問題。可從芭樂、柚子、草莓、青花菜、芹菜、南瓜等蔬果來攝取補充維生素C。

＃維生素D

維生素D可幫助促進新陳代謝，增強皮膚抵抗力。若缺少維生素D，身體中的鈣、磷吸收會變低，也會使膠原蛋白合成不良，膚色變深變黑，甚至影響老廢角質代謝，造成皮膚粗糙，粉刺、痘痘生成。平時可多吃蘑菇、生蠔、鮭魚、鮪魚、櫻桃、檸檬來幫助補充。

＃維生素E

維生素E可抗氧化，對抗自由基，抑制因幽門螺旋桿菌導致的痘痘，且在體內能起到防止老化的作用，因此缺乏維生素E就會導致老化加快、色素沉澱加快，進而使皮膚出現色斑等症狀。像是奇異果、玉米、山藥、高麗菜、豆芽、花生都是補充維生素E很好的食物來源。

▲▼ 皮膚科醫師教吃6種抗痘食物 。（圖／達志示意圖、翻攝ＩＧ）

＃維生素H

維生素H可降低皮膚發炎情況、預防表皮角化，進而幫助減少痘痘。若缺乏維生素H，容易引起膚色暗沉、臉色發青、皮膚炎，也會影響皮脂腺油脂分泌，導致粉刺、濕疹等問題發生。可從糙米、瘦肉、牛肝、葡萄、柚子、草莓等食物來幫助補充維生素H。

關鍵字：

保養, 護膚, 痘痘, 青春痘, 痤瘡, 改善, 預防, 抗痘, 粉刺, 飲食, 食物, 皮膚科醫師, 醫生, 廖苑利

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