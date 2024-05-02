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8個加速衰老的NG壞習慣！熬夜、低頭滑手機　第一點很多人都中

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文／美人圈

常常看電視上女星明明跟自己同歲，視覺上卻完全沒有歲月的痕跡，例如全智賢、宋慧喬、秦嵐等都是絕佳例子！其實，皮膚老化不僅僅跟年紀有關，和護膚習慣、日常作息更是有密不可分的關係。以下也整理出8個加速衰老的NG壞習慣，來看看你有沒有中鏢吧？

▲NG習慣 。（圖／翻攝自IG）

▲皮膚老化與日常作息有密不可分的關係。（圖／IG@qinlan__717、@kyo1122）

加速老化壞習慣

1：不規律作息時間

現代人都有個通病，就是養成熬夜壞習慣！明明身體就暗示自己該休息睡覺了，卻還是忍不住想滑個手機，結果抬頭看時間已經凌晨2、3點。每晚熬夜不僅會讓皮膚變得蠟黃無光澤，法令紋還會變深，同時亦會生成超重黑眼圈，嚴重一點可能還會形成「眼袋」，乍看之下不顯老才怪。建議平時就要調整作息，儘量不要超過12點入睡，養成早睡早起的習慣，還能讓你遠離焦慮。

▲NG習慣 。（圖／翻攝自IG）

▲養成規律作息時間。（圖／Yandex、IG@taylor_hill）

2：低頭滑手機

網上俗稱那些老愛低著頭滑手機者為「低頭族」，倘若知道這動作是加速衰老的元兇，你肯定會想立刻戒掉！長時間低頭看手機會使頸部彎曲，大大增加頸椎和肌肉的負擔，容易造成頸椎疲勞和壓力。還會生出頸紋。此外，低頭的過程臉頰和下巴肌肉會跟著用力，臉頰及下巴在肌肉過度用力的影響下就會形成惱人雙下巴、頸紋，甚至出現下顎鬆弛。

▲NG習慣 。（圖／翻攝自IG）

▲低頭滑手機是現代人通病。（圖／IG@tiny.pretty.j、@eunwo.o_c）

3：愛揉眼睛

揉眼睛、眨眼或瞇眼這些看似無關痛癢的習慣性動作也是會加深眼紋的！且大力揉搓眼睛甚至導致眼周附近敏感區域的肌肉被拉伸，促使皺紋滋生。

▲NG習慣 。（圖／翻攝自IG）

▲平常小動作都會加深眼紋。（圖／IG@noodle.zip）

4：用吸管喝東西

許多人喝飲料都會喜歡插吸管，尤其在喝有加料的飲品，像是珍珠、布丁或椰果等，更是需要透過吸管大力吸吮才行！但嘟嘴吸這個動作會需要收緊下顎周圍的肌肉，且過多的咀嚼還容易增加唇紋與皺紋，導致唇周唇紋變深，而變成所謂的「婆婆嘴」。建議最好是戒掉用吸管的習慣，直接就口喝飲料。

▲NG習慣 。（圖／翻攝自IG）

▲建議戒掉用吸管的習慣。（圖／(G)I-DLE Official YouTube Channel、IG@actressclara）

5：不愛喝水

不喝水會導致皮膚缺水，緊實度逐漸下降，還會出現皮膚脫屑等問題。一般來說，人體1天所需攝取的水分約2500c.c.至3000c.c.，大家所熟知的凍齡女星Sandy吳姍儒就曾靠喝水4天瘦2kg、楊謹華也曾透露自己都會隨身攜帶保溫壺，天天泡枸杞水來喝！

▲NG習慣 。（圖／翻攝自IG）

▲多喝水好處多多。（圖／IG@cheryllovel0ve、@hannah_quinliva）

6：外出不擦防曬

紫外線絕對是肌膚的頭號敵人，平時若沒有養成擦防曬出門的習慣，會導致肌膚表面直接曝曬而受傷老化，且少了一層保護還會誘發臉上出現斑點、細紋，甚至變得鬆弛。

▲NG習慣 。（圖／翻攝自IG）

▲養成出門擦防曬的習慣。（圖／IG@nomelofficial、@beautyofjoseon_officia）

7：只保濕不補油

「以油養膚」不是沒道理的，就連秦嵐私下都是靠這招保持少女肌！皮膚皺紋的產生絕大部分原因不是缺水而是缺油，所以補水之外，適時地補油也很關鍵，千萬不要懼怕油性產品。

▲NG習慣 。（圖／翻攝自IG）

▲以油養膚維持少女肌。（圖／IG@nomelofficial）

8：枕頭過高

多數人睡覺喜歡把枕頭墊高高的，但過高的枕頭容易壓迫上呼吸道、不利於呼吸，懸空的脖子還會讓頸部皮膚受到擠壓，加速頸紋形成、法令紋加深，起床還會有落枕和肩頸痠痛問題，建議頸部在睡眠時最好保持自然曲線。

▲NG習慣 。（圖／翻攝自IG）

▲睡眠時頸部最好保持自然曲線。（圖／gofeminin、IG@cheryllovel0ve）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 抗老, 保養, 習慣

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