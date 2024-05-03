今年母親節必吃仙女系玫瑰花蛋糕！軟綿芋泥、糖漬蘋果一口就愛上

記者陳美伶／綜合報導

每年母親節，精緻的蛋糕總是能吸引大眾的目光。今年「仙女系玫瑰花蛋糕」更是將蛋糕設計提升到了一個新的層次，享受美味時也能欣賞藝術的美，不僅讓母親節氣氛更加濃厚，也用獨特溫柔的方式表達對媽媽的愛意與感；其中芋泥製作的玫瑰花、饅頭花及伯爵鮮奶油都是熱門選擇。

藝雀Artit_甜點藝術工作室－紫芋玫瑰生乳酪

芋泥做成的玫瑰看起來更可口！給不喜歡吃鮮奶油的人的新選擇，慢慢熬煮與細細研磨的芋泥雕出一片片花瓣，真材實料每一口都很紮實，網一片好評：「蛋糕很漂亮」，不只好拍還是低糖低熱量。

▲紫芋玫瑰生乳酪。（圖／PINKOI提供，下同）

我的甜點食驗室 My Sweet Lab－豆沙玫瑰芋泥蛋糕



蛋糕上的手工擠花是用低糖豆沙製成，呈現華麗的花團錦簇，表面沒有五彩繽紛的色素植物性鮮奶油花，不用再刮掉蛋糕外面那層厚厚的植物性鮮奶油，內層是日式綿柔蛋糕，口感清甜不膩口，是寵愛長輩的首選。

花漾朋派－一朵玫瑰荔枝千層

花樣朋派今年將去年大受好評的玫瑰千層升級了，一層一層堆疊成一朵玫瑰，清甜荔枝搭配有機玫瑰醬，給心愛的媽媽帶來一場別具一格的視覺及味覺饗宴。

▲一朵玫瑰荔枝千層蛋糕。（圖／翻攝自IG@pompie_taipei）



藝雀Artit_甜點藝術工作室－糖漬蘋果生乳酪



一朵朵用蘋果製成的玫瑰花，綻放出戀愛的感覺！糖漬處理後的蘋果，不僅不會變黑還保留酸酸甜甜的滋味，搭配生乳酪和新鮮檸檬口感更豐富。

Felicitas Pâtissérie－6吋夢幻康乃馨玫瑰擠花蛋糕



母親節的代表花康乃馨，除了象徵著熱情與魅力，更承載著對媽媽健康長壽的祝福，搭配花語是真心真意的玫瑰，絕美組合絕對是送給媽媽最甜蜜的母親節禮物！

手一伸－母親節饅頭蛋糕



饅頭也可以做成蛋糕！以獨特的饅頭花為設計，還有九顆小壽桃象徵祝媽媽健康長壽及藏了九顆愛心表達對媽媽的愛天長地久。

加碼推薦：紅葉蛋糕－伯爵茶鮮奶油蛋糕

近期在台劇《不夠善良的我們》掀起討論還有知名老牌「紅葉蛋糕」，在2月底新推出的伯爵茶鮮奶油蛋糕也大受好評，每一口都吃得到獨特的伯爵紅茶香味，搭配招牌布丁內餡，豐富層次感一吃就愛上，目前這款只有官網預定6吋，鮮奶油控的不能錯過。

▲伯爵茶鮮奶油蛋糕。（圖／紅葉蛋糕官網）