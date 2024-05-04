真的不是睫毛膏！超實用美妝小物「瀏海造型棒」　7款推薦碎髮定型靠它

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想要維持瀏海造型持久、整齊，最近有更方便的方式啦！外型像是睫毛膏似的瀏海造型棒／刷，方便攜帶又能自然梳理髮絲，成了近期大家包包裡的必備商品。

什麼是瀏海造型棒／刷？



市面上的瀏海造型棒／刷大多為像睫毛膏、唇釉般的外型，轉開後就能看到螺旋刷，乍看之下像是放大版的睫毛膏，其實在螺旋刷間沾滿的毛髮用的定型凝膠，讓想要瀏海造型更持久、整齊的人使用起來更方便，不少日本開架彩妝或髮品品牌都有推出瀏海造型棒，也有品牌在台灣就能直接入手。

▲瀏海造型棒。（圖／IG@plus_eau）

瀏海造型棒／刷用法



雖然大多都將此類產品命名為瀏海棒、瀏海定型刷等等，但其實不只是瀏海，只要是想要固定髮絲處皆可使用，這類產品主要有以下用法：

01. 梳理瀏海：拿出刷頭時先在瓶口刮除多餘定型凝膠，才不會一下子放太多的量到瀏海上，反而導致瀏海扁塌。以輕柔手法梳理瀏海，並將髮絲分別帶到中間、左邊、右邊，打造整齊瀏海。

02. 梳理頭頂碎髮：難免會有剛長出來的髮絲在頭頂看起來特別突出，又或是有些碎髮讓整體髮型看起來有點毛躁，可以用他梳理幫助收服毛躁或較短的髮絲，也能讓造型更乾淨。

03. 高馬尾好幫手：夏天必備的高馬尾髮型，總是在綁好後發現後腦勺有落下的髮絲，綁不起來的頭髮們除了用髮夾輔助，也能用瀏海棒梳理！

瀏海造型棒／刷推薦

1.Diane黛絲恩 瀏海造型棒（超強塑型／自然塑型）



說到這類產品一定會想到黛絲恩，可說是在台刮起一陣炫風。目前台灣各大電商，或像康是美、松本清和寶雅等實體通路都可入手，分為超強塑型和自然塑形兩款，可以根據需求選擇，主打自然定型不僵硬，維持靈動感。

2.CEZANNE 魔髮定型膏



大家熟悉的日本開架彩妝品牌CEZANNE也有推出魔髮定型膏，主打擁有4.5公分長毛刷，能夠抓住細短碎髮，採用快乾型的高保濕配方，讓頭髮自然不僵硬同時又能迅速定型，在潮濕環境能使用。

3.FIANCE'E 重點魔髮定型棒（純淨洗髮精香氣／晨間亞麻香氣）



有兩款香氣可以選擇，包含純淨洗髮精香氣和晨間亞麻香氣，台灣在松本清和官方蝦皮都可以入手，主打添加保濕成分，用完不僵硬也不黏膩，重複使用也不會泛白，隨時隨地都可以拿出來整理頭髮。

4.&honey Matomake Stick 瀏海定型刷



日本品牌&Honey也有根據不同系列推出多款瀏海定型刷，也會根據不同季節推出限定香氣，像是春天的櫻花和秋天的金木犀等，有Super Hold是粉紅色包裝、Natural Keep自然造型則是橘色包裝。





5.BIOLISS 植物系瀏海定型棒系列



KOSE旗下的BIOLISS也是很有人氣的品牌，推出了三款植物系的定型棒，包含鐵壁瀏海定型棒，採用直長型小刷頭，針對瀏海設計；小顏瀏海定型棒則是極細雙排齒梳環圈刷頭，適合想要更精細調整的人；瀏海碎髮定型棒則是採用柔軟且較大的睫毛膏刷頭，能夠大面積迅速梳理髮流。

6.KATE 瀏海定型膠 Bangs Keep Fixer



KATE這款則是主打空氣感，霧面的質地加上易於抓提瀏海的刷頭設計，除了瀏海、髮絲之外也能運用於髮根，打造立體度。

7.plus eau 瀏海造型魔法棒



同樣來自日本的plus eau是人氣商品，有大刷頭和小刷頭可以挑選，大刷頭分別有清新皂香和花果香，針對細節設計的小刷頭則是花果香，主打是加入護髮液的睫毛刷造型順髮棒，紫色的則是最新款的強力定型。

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