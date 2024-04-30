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麒麟推「超芳醇」濃而不苦入門最佳　微醉變成梅酒蘇打好清爽

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▲麒麟一番搾「超芳醇」。（圖／業者提供）

▲麒麟一番搾「超芳醇」。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

夏季最適合的就是來杯冰鎮啤酒，若你總對於傳統啤酒的淡苦味卻步，近期台灣麒麟旗下最高等級的一番搾季節限定新飲「超芳醇」，可能會讓你改觀，主打濃而不苦風味，並留下啤酒清爽不甜膩的清新後味，值得一試，微甜調酒系的HOROYOI微醉，也推出適合夏日的「梅酒蘇打」口味，酸甜併發的多樣口感，入門小酌最適合。

▲麒麟一番搾「超芳醇」。（圖／業者提供）

麒麟近期推出期間限定的「一番搾超芳醇啤酒」，透過獨家的一番搾製法，在提升麥香濃郁度的同時，也有效抑制了苦味和雜味的產生，該款以濃而不苦作為最大賣點，在濃厚風味下口感仍清爽，具有甘甜順口的特色，是款適合啤酒入門生的入夏消暑醺飲。

其外觀設計以金色的鮮明罐身代表麥浪金黃的質感，橘紅色的「一番搾」營造質感，這款夏日新飲將與標準「經典啤酒」的清爽風味、冬季限定的「鮮摘啤酒花」花香氣息呼應，成為各具特色的啤酒口味選擇。

▲麒麟一番搾「超芳醇」。（圖／業者提供）

賓三得利旗下的輕調飲系列HOROYOI微醉，在台受到不少女性消費者支持，今年也推出全新「梅酒蘇打」風味，成為夏季理想的低酒精小酌選擇。業者表示，根據自家統計近3年台灣梅酒市場年成長率高達20%，新品直接以濃郁梅酒香氣融合清爽氣泡，可一次滿足兩種風味需求。

▲麒麟一番搾「超芳醇」。（圖／業者提供）

賓三得利建議，將其倒入香檳杯引用，這種「香檳杯喝法」可讓梅酒香氣濃縮，氣泡感卻能更持久，外觀看起來也更有高雅感。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

關鍵字：

啤酒, 夏季, 清爽, 微醉, 新口味

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