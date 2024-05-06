有煩惱就來撸狗！特搜4間有「療癒大狗狗」陪伴的餐廳

文／女子學

在現代的快節奏生活中，有越來越多人都把寵物視為生活中不可或缺的一部分，每天回到家看到這些可愛毛小孩都覺得一掃整日的疲憊。而在所有的寵物種類中，大型犬一直以來都是受人喜愛的選擇，雖然照顧起來比較不容易，但牠們蓬鬆柔軟的毛、憨厚可愛的臉，讓人就算辛苦也甘之如飴。

不過大型狗狗需要的活動空間比較大，也不是每個人的生活都有餘裕可以養寵物，這時在休假日到寵物餐廳就是個好選擇！本篇將分享全台4間有大型犬陪伴的寵物餐廳，喜歡撸狗的你趕快筆記出發吧！

1. 食。光機 Food Machine

食。光機位於桃園中壢，開幕於2014年，算是經營非常久的寵物友善空間，店裡共有7位店長輪番值班，每一隻都非常親人可愛。這裡提供的餐點選擇非常多樣，包含義大利麵、蛋包飯、薄餅、鬆餅等，由擅長西式／義式餐點的老闆製作，也因此有別於寵物餐廳都很難吃的刻板印象，食。光機的食物算是相當不錯，非常推薦喜歡狗狗的人來這裡，在店長們的陪伴下，好好放鬆吃頓飯。

▲食。光機位於桃園中壢。（圖／FB@食。光機 Food Machine）

2. 獵犬不打獵鄉林小食光

獵犬不打獵鄉林小食光是一間以獵犬為主題的寵物餐廳，園區有媽媽花貴和牠的9個孩子，雖然是從同一個娘胎出來，但每一隻狗狗的個性都很不一樣，老闆也會很熱情和客人介紹每隻狗狗的可愛事蹟與主動幫忙拍照。

▲獵犬不打獵鄉林小食光是一間以獵犬為主題的寵物餐廳。（圖／獵犬不打獵鄉林小食光官網）



目前獵犬不打獵鄉林小食光採線上預約制，每天提供三個時段，每次用餐時間120分鐘，控制人流維持用餐品質，也讓每個人都有機會跟狗狗們互動！（這裡也要提醒大家，由於能夠照顧狗狗的空間難尋，因此獵犬不打獵鄉林小食光搬過幾次家，目前2024／04是在苗栗唷。）

3. 鹿雅森林

接下來再往南走一點來到台中，台中的鹿雅森林算是一間景觀餐廳，有美麗的夜景可以欣賞，整個園區的腹地也相當廣闊，裡頭的萌寵店長都是雪橇犬，感覺牠們每天生活在這裡可以恣意跑跳非常幸福！

▲鹿雅森林的萌寵店長都是雪橇犬。（圖／IG@yu_ranran0503、鹿雅森林粉絲專頁）



由於是以夜景為主的餐廳，因此鹿雅森林的營業時間從傍晚開始，會隨著季節稍微彈性調整營業時間，如果有計畫前往的話，推薦大家可以下午五點左右入園，既可以同時看到夕陽與夜景的美麗景色，又有可愛狗狗們相伴。

4. 微笑白雲

最後一間高雄的「微笑白雲」，是這兩年才新開的戶外景觀餐廳，這裡共有13隻大狗狗（薩摩耶、阿拉斯加雪橇犬、巨型貴賓、古代牧羊犬等）與6隻貓貓（布偶貓、緬因貓、約瑟芬貓、英短賓士貓），可以說是集萌寵於一地，無論你是狗派還是貓派都可以在此得到身心靈大滿足！整個園區分成室內與室外用餐區，如果人數夠多的話，可以選擇在戶外美美的帳篷區，坐在這裡除了可以看到小港機場的飛機起落，晚上也會點上美美的燈飾，氛圍感十足！

▲微笑白雲讓狗派與貓派都能身心靈大滿足。（圖／FB@微笑白雲 ）

看完以上4間介紹，你是不是也被可愛的狗狗們療癒到了呢？雖說這幾間店都離台北有一點距離，但似乎也是個好機會可以暫時遠離塵囂，安排個兩天一夜的小旅行，你會感覺到狗狗們的純潔可愛與無條件陪伴示好，相信一定能為你帶來力量，重新再出發。

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