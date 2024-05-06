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《淚之女王》大結局金智媛拎優雅「梯形包」大有來頭！貴婦愛牌狂出鏡

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記者鮑璿安／綜合報導

今年2024話題韓劇《淚之女王》剛迎來大結局，飾演財閥千金與媳婦的女主角金智媛以及第二女主角李主嬪，兩人出色的美貌與劇中強大氣場獲得許多喜愛與關注，而在最後劇情中兩人拎上名媛愛牌Moynat包款，散發質感的Quiet Luxury風格，也成為劇迷關注焦點。

▲▼ 《淚之女王》大結局金智媛拎優雅「梯形包」 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲《淚之女王》大結局金智媛拎優雅「梯形包」BB尺寸的Gabrielle 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

飾演集團第三代同時也是百貨代表的金智媛，劇中配戴Moynat標誌性BB尺寸的Gabrielle ，亮眼的桃紅色Gabrielle滿是粉紅泡泡的氛圍更添焦點。而Gabrielle 包款則為致敬法國著名女演員Gabrielle Réjane誕生，她與創辦人Pauline Moynat有著深厚友誼，寄託了自由和希望在以Gabrielle 為名的梯形包款中。包款外觀最鮮明的特色是上方弧線，由 Limousine 旅行箱中汲取靈感，呼應上方的手柄細節，點綴著如珠寶般璀璨的旋鈕鎖扣，開口由上而下旋轉，帶來療癒的開袋聲響。

▲▼ 《淚之女王》大結局金智媛拎優雅「梯形包」 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲李主嬪背上肉桂棕Flori肩背包出鏡 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

而李主嬪與丈夫暫別的感性對話，她身穿駝色大衣搭配肉桂棕Flori肩背包出鏡，此包款靈感源於對MOYNAT經典作品的重新解析，以Carat小牛皮製成，馬鞍包的輪廓與包蓋鎖扣完美融合，提柄則致敬於20世紀旅行箱的設計細節。並附有同色系拉鍊卡夾，新版肩帶可自由調整長度為出行帶來靈活與便利性。

▲▼ 《淚之女王》大結局金智媛拎優雅「梯形包」 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲「白賢祐」送給洪海仁的鞋款為Roger Vivier Viv’ Run的白色布料科技鑽扣休閒鞋 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

回顧《淚之女王》第四到第六集中，金秀賢飾演的男主角「白賢祐」送給洪海仁的鞋款為Roger Vivier Viv’ Run的白色布料科技鑽扣休閒鞋，由創意總監 Gherardo Felloni 設計的首款休閒鞋 Viv’ Run，其靈感源自 Monsieur Vivier 於 1959 年推出的Choc弧形鞋跟及Roger Vivier 經典的Belle Vivier金屬扣飾(buckle)。延續優雅有型的DNA，是專為充滿活力的 Vivier 女性設計的完美運動鞋，也成為《淚之女王》之中非常重要的感情催化劑。

關鍵字：

韓劇, 淚之女王, Moynat, 金智媛, 李主嬪

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