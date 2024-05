記者鮑璿安/外電報導

奧斯卡首位亞裔影后61歲女星楊紫瓊 (Michelle Yeoh) 憑著電影《媽的多重宇宙》迎來人生高峰,她於美國時間3日獲頒美國總統自由勳章,接受總統拜登(Joe Biden)親自頒發,楊紫瓊則選穿一套簡約的黑色西裝接下此榮譽,當天的穿搭頗具亮點。

▲楊紫瓊獲得自由勳章。(圖/達志影像)





▲Balenciaga 2024夏季系列的 LOOK 21。(圖/品牌提供)

楊紫瓊於美國白宮榮獲總統自由勳章(Presidential Medal of Freedom),當天她選擇自己代言的精品Balenciaga 2024夏季系列的 LOOK 21出席典禮,以黑色Cut Away Boxy 寬肩廓形的西裝外套,巨大比例營造出時尚感,內搭彈性花卉蕾絲 V 領緊身上衣,以及黑色針織裙進行呼應,造型正式之餘不失個人前衛風格。

該勳章由美國總統親自頒發,以表彰受獎者在推動美國價值觀、推進國家利益或對人類福祉作出重大貢獻方面的卓越成就。而自由勳章是美國最重要、最崇高的榮譽之一,被視為國家最高的民事獎項。