春夏最新西裝造型從伸展台學習　經典輪廓、前衛混搭優雅又帥氣

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

時至今日，風格這件事早已跳脫性別框架，整理了2024春夏各品牌的西裝造型，不妨大膽些，將風格混搭，女人可以比男人更帥氣！

ACT N°1本季將開領襯衫搭配寬鬆西裝與長褲，結合深灰色系，跳脫年齡與性別，優雅卻充滿力量。

Andreadamo將帥氣的皮衣造型結合透膚材質的內搭，個性中透露性感氛圍，具有前衛先鋒氣質。

Calcaterra將屬於春天的色彩融入造型，無領西裝搭配本季必備的寬鬆短褲，呈現時髦的童趣感。

總是走在時尚前端的Dion Lee，以全黑色調搭配些微解構的細節與騎士長靴，展現屬於女人的時髦率性。

如何優雅又性感的做一名女紳士，恰到好處的單品配置與講究的服裝剪裁，Dolce Gabbana本季做了很好的示範。

西裝本身就是衣櫃中的經典單品，Gucci汲取品牌DNA揉合當代前衛氣息，運用材質與剪裁呈現現代女人最性感自信的一面。

說到西裝當然不能忘了Alexander McQueen，帶有強烈視覺感的印花與男女皆宜的服裝輪廓，無需過多的飾品就能展現直截了當的時髦力度。

Prada本季將標誌性的制服輪廓結合了跳脫框架的突破性，在具有份量的上身輪廓中透露屬於女性的優雅與個性，前衛與浪漫兼具。

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