無印良品推新品「生物炭除濕包」　重生新竹林地大火廢料

▲無印良品推出在地農產等永續產品線，生物炭除濕包運用新竹大鹿林道人工林剩餘資材製作成生物炭，售價199元。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

為了迎合當代消費者對永續環保的重視，無印良品在品牌20周年，推出結合當地農產與SDGs永續發展理念的新產品線，結合在地農業與廢材利用，推出真正能在生活中使用並兼具永續概念的商品，體現品牌在地貢獻的宗旨。

在無印良品這一系列永續新品中，最吸睛的當屬運用林木廢料製成的「生物炭除濕包」。去年新竹發生的大規模林地火災，無印良品發起復育林區計畫時，以災區人工林剩餘資材製作成生物炭，不僅可作為除濕包使用，更可回歸土壤、改善土質，達到永續森林、循環經濟的理念。

▲烤地瓜豆奶採用100%國產非基因改造黃豆及國產焙烤地瓜製作，入口帶有碳焙烤地瓜香，與豆奶香氣形成完美結合，售價35元。

▲豆渣米酥餅系列，售價69元。



除了創新的「生物炭除濕包」之外，2021年推出後持續熱銷的國產豆奶系列，也迎來升級款，今年除了原有口味，也將推出新口味「烤地瓜豆奶」，其他新品還包括限量「霜鹽奶油豆渣米酥餅」、「金萱烏龍豆渣米酥餅」，將釀製豆奶時產生的豆渣與節水米粉巧妙結合，兼顧營養且減少浪費。業者表示，國產豆奶今年也將採用再生玻璃罐和紙箱運輸，將對環境衝擊減至最低。

▲REAL劍麻纖維清潔海綿，售價3入59元。（圖／業者提供）

另一居家品牌HOLA，也推出隱藏版熱賣好物「HOLA REAL系列」，用簡約、天然、環保為訴求，並以可自然分解為核心，開發出實用機能與生活美學兼具的日常用品，售價59元至259元。

▲REAL RPET抹布30公分Ｘ30公分，售價3入79元。



該系列包括劍麻、木漿棉雙面材質製作的「REAL劍麻纖維清潔海綿」，劍麻能夠有效刮除頑固油污，可降解木漿棉在強力吸水同時，不傷害餐具及環境，獨特「不掛油」特性讓餐具清洗更有效率；「REAL RPET抹布」使用RPET循環再生材質製成，超細纖維能以毛細原理快速帶走水痕及油污；「REAL抗菌去污廚房濕巾」，由天然植物纖維製成，搭配不傷手的溫和鳳梨酵素與植萃精油配方，不僅能有效去除油垢，擦拭後更可在檯面形成一層保護膜，減少細菌滋生。

▲REAL抗菌去污廚房濕巾48抽x3包，售價259元。