fb ig video ETtoday search mobile

排便卡卡蹲好久？「預防改善便秘」5大秘訣　幫你養出順暢體質

>

▲▼ 預防改善便秘的5秘訣 。（圖／示意圖／達志影像）

▲注意飲食和生活習慣5件事，幫你維持腸道健康、排便不卡卡

記者張毓容／台北報導　 圖／達志示意圖

你也經常蹲廁所很久，排便卡卡不順暢嗎？現代社會中，不少人因飲食不均衡、缺乏運動或壓力大等原因導致便秘狀況越來越常見，不僅讓小腹凸出影響身形，還可能影響肌膚狀況和心情。快把以下預防、改善便秘的5大秘訣記好，從飲食和生活習慣做好調整，幫你改善排便狀況，維持健康的腸道功能，養成順暢好體質。

＃增加膳食纖維攝取量

膳食纖維是預防、改善便秘的關鍵，充足的膳食纖維可促進腸道蠕動，使排便更加順暢。平時可多吃富含膳食纖維的食物，像是蔬菜、水果、豆類、全穀雜糧類，不僅能促進排便，還有助於維持腸道健康。

▲▼ 預防改善便秘的5秘訣 。（圖／示意圖／達志影像）

＃多喝水

水分對於順暢的消化系統至關重要，每天攝取足夠的水可以保持腸道濕潤，幫助軟化大便，使其更容易排出，建議每天至少飲用8杯水，特別是在醒來和飯前、飯後。

▲▼ 預防改善便秘的5秘訣 。（圖／示意圖／達志影像）

＃適度運動

運動不僅有助於保持整體健康，還可以刺激腸胃蠕動，促進排便，幫助改善便秘問題。每天可進行30分鐘輕度至中度的有氧運動，像是快走、慢跑或游泳等，可以提高腸道活力，減少便秘的發生。

＃培養規律的排便習慣

培養定時排便的習慣可以訓練腸道，使其更容易排便。每天盡量選擇一個固定的時間，幫助腸道建立規律性，像是每天早上起床後或飯後2小時內就很適合，這是腸道活動最活躍的時候。平時若有便意也不要忍耐，應盡快上廁所，以免錯過排便時機。

▲▼ 預防改善便秘的5秘訣 。（圖／示意圖／達志影像）

＃遠離「便秘食物」

有些食物較難消化、容易堵塞腸道，增加腸胃道脹氣及腹脹，使便秘情形更嚴重，像是加工食品、油炸類高脂肪食物、乳製品（尤其是含有大量乳糖的食物），以及過多的紅肉。盡量少吃這些食物，以維持腸道的正常運作。

關鍵字：

便秘, 排便, 排便不順, 不順暢, 宿便, 改善, 預防, 食物, 飲食, 秘訣, 方法

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

ET Fashion

推薦閱讀

睡越久越健康？3個常見的「睡眠誤區」一次看

睡越久越健康？3個常見的「睡眠誤區」一次看

比銀杏更有用！專家推薦「大腦最愛」的5種食物　提升記憶不卡卡

比銀杏更有用！專家推薦「大腦最愛」的5種食物　提升記憶不卡卡

營養師：喝提神飲料不等於解決疲勞 　提醒「6種人」要少喝

營養師：喝提神飲料不等於解決疲勞 　提醒「6種人」要少喝

SOGO大巨蛋首波14間餐廳6月登場　南港LaLaport最快11月到位 粗糙暗沉超NG！夏季「3款身體保養」助你打造嬰兒肌 心測「你在職場代表的動物」　狼性適合帶領團隊、狐狸只想躺著賺 安格斯12星座一周運勢5／13～5／19　金牛財星高照、天蠍別一廂情願 星巴克5／13起「第二杯折價100元」　星冰樂也享優惠 避免趴睡、正確喝咖啡　5個生活習慣能越變越美 把4種話當口頭禪　代表你其實很玻璃心

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面