排便卡卡蹲好久？「預防改善便秘」5大秘訣　幫你養出順暢體質

▲注意飲食和生活習慣5件事，幫你維持腸道健康、排便不卡卡。

記者張毓容／台北報導 圖／達志示意圖

你也經常蹲廁所很久，排便卡卡不順暢嗎？現代社會中，不少人因飲食不均衡、缺乏運動或壓力大等原因導致便秘狀況越來越常見，不僅讓小腹凸出影響身形，還可能影響肌膚狀況和心情。快把以下預防、改善便秘的5大秘訣記好，從飲食和生活習慣做好調整，幫你改善排便狀況，維持健康的腸道功能，養成順暢好體質。

＃增加膳食纖維攝取量



膳食纖維是預防、改善便秘的關鍵，充足的膳食纖維可促進腸道蠕動，使排便更加順暢。平時可多吃富含膳食纖維的食物，像是蔬菜、水果、豆類、全穀雜糧類，不僅能促進排便，還有助於維持腸道健康。

＃多喝水



水分對於順暢的消化系統至關重要，每天攝取足夠的水可以保持腸道濕潤，幫助軟化大便，使其更容易排出，建議每天至少飲用8杯水，特別是在醒來和飯前、飯後。

＃適度運動



運動不僅有助於保持整體健康，還可以刺激腸胃蠕動，促進排便，幫助改善便秘問題。每天可進行30分鐘輕度至中度的有氧運動，像是快走、慢跑或游泳等，可以提高腸道活力，減少便秘的發生。

＃培養規律的排便習慣



培養定時排便的習慣可以訓練腸道，使其更容易排便。每天盡量選擇一個固定的時間，幫助腸道建立規律性，像是每天早上起床後或飯後2小時內就很適合，這是腸道活動最活躍的時候。平時若有便意也不要忍耐，應盡快上廁所，以免錯過排便時機。

＃遠離「便秘食物」



有些食物較難消化、容易堵塞腸道，增加腸胃道脹氣及腹脹，使便秘情形更嚴重，像是加工食品、油炸類高脂肪食物、乳製品（尤其是含有大量乳糖的食物），以及過多的紅肉。盡量少吃這些食物，以維持腸道的正常運作。