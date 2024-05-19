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超仙夢幻粉嫩色球鞋！NB 2002R、adidas厚底不怕難駕馭

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文／LOOKin

2024球鞋依舊是主流必收鞋款！率性輪廓讓穿搭更有個性，運動鞋款更是穿著舒適度無可挑剔！在即將到來的夏季時分，New Balance、adidas Originals、PUMA、Nike都紛紛推出超仙夢幻粉嫩色鞋款，而且厚底設計完全不怕難駕馭！

New Balance 2002R

▲粉嫩球鞋。（圖／Lookin提供）

▲粉嫩球鞋。（圖／Lookin提供）

▲New Balance 2002R，NT$4,880。（圖／LOOKin編輯拍攝，下同）

以極為復古精緻的輪廓打造出的復刻鞋履New Balance 2002R，在今年春夏推出了多款繽紛色號，以清爽亮點的淺黃色與鐵灰色相互點綴，時髦又獨具品味；而溫柔玫瑰粉色搭配霧灰色調，也讓腳下夢幻感完美加乘，2002R外型承襲初代設計並且將機能升級，讓鞋款不管在穿著舒適度上或是外型搭配性都是滿分級別。

adidas Originals GAZELLE BOLD

▲粉嫩球鞋。（圖／Lookin提供）

▲粉嫩球鞋。（圖／Lookin提供）

▲adidas Originals GAZELLE BOLD，NT$4090。

adidas Originals GAZELLE BOLD早已是女子們口耳相傳必須收的強勢爆款！以經典鞋型GAZELLE輪廓搭配厚底設計，復古又縈繞滿滿新意！從1960年代一路紅到現在的GAZELLE，至今也還是許多名人腳下的IT爆款型號，今年春夏換上嫩粉紅色新裝、揉合了焦糖色鞋底，鞋舌部位的設計也令人驚喜。

Nike Blazer 低筒厚底

▲粉嫩球鞋。（圖／Lookin提供）

▲粉嫩球鞋。（圖／Lookin提供）

▲Nike Blazer 低筒厚底，NT$3,100。（圖／NIKE）

Nike經典型號Blazer低筒厚底鞋，以簡約百搭輪廓成為鞋櫃必擁有的基本常備款，將籃球經典款式提升至全新層次，加厚中底和外底把女生在意的好比例一併兼顧，換上嫩紫色調的品牌標誌更捎來換季氣息。再運用暖黃色巧妙妝點，讓整款鞋身視覺十足輕盈好看。

CONVERSE RUN STAR LEGACY

▲粉嫩球鞋。（圖／Lookin提供）

▲粉嫩球鞋。（圖／Lookin提供）

▲CONVERSE RUN STAR LEGACY，NT$3,380。

CONVERSE RUN STAR LEGACY是身為潮流派鞋迷都不可或缺的一雙鞋履！高筒設計獨有的俐落型格印象，在鞋大底增厚之後更令人感到十分安心，就算是嬌小女孩也能輕鬆駕馭高筒鞋款！而新色宛如獨角獸ㄧ般的夢幻漸層色調、搭配緞帶與粉紅色串珠鞋扣，簡直就是一雙少女夢寐以求的強大逸品！

PUMA Extent NITRO

▲粉嫩球鞋。（圖／Lookin提供）

▲粉嫩球鞋。（圖／Lookin提供）

▲PUMA Extent NITRO，NT$4,180。

PUMA氮氣老爹鞋將輕量與高緩衝兩大機能注入鞋身、讓鞋款提供彷彿腳踩雲端的極度舒適感受，同時外型設計也絲毫無須妥協！本次以奶油色調揉入奶茶色澤，整雙鞋在深淺色調的堆疊之下充滿豐富層次，鞋款穿上的包覆性與腳感都十足完美，溫潤色澤更能巧妙與服裝混搭。

延伸閱讀

2024流行必收球鞋推薦：NB 1906R、愛迪達、Nike…女生運動鞋穿搭必備，每一雙都時髦炸天！

【球鞋知識+】愛迪達Samba鞋紅什麼？杏仁烤奶色超美、經典穿搭必入手！今年大勢運動鞋絕對是它！

※本文由LOOKin美人時髦話題網授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

LOOKin, 球鞋, NIKE, New Balance, adidas Originals

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