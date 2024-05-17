營養師揪出義大利麵「熱量地雷」　小心吃進一堆脂肪不自知





▲青醬熱量超乎想像。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

你愛吃義大利麵嗎？營養師高敏敏分享，熱量最高的竟不是白醬，而是青醬，因青醬製作過程加入大量橄欖油、甚至是奶油，看見滿滿醬料千萬別傻傻一口吃光，小心吃進過多熱量而不自知。

營養師高敏敏表示，義大利麵屬於熱量低的抗性澱粉，不僅能減緩血糖上升，增加飽足感同時也能抑制脂肪堆積，義大利麵熱量之所以會高，全都拜醬汁所賜，醬汁包裹麵條，讓你無形中吃進許多脂肪。

▲青醬熱量超乎想像。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

義大利麵的青醬就屬於熱量炸彈，雖然青醬是由羅勒葉、九層塔、堅果、蒜頭打碎製作，但製作過程會加入大量橄欖油，有些店家為了讓口感更順滑，還會再加奶油，脂肪熱量絕對超標。

其次白醬的熱量也相當高，主要材料是鮮奶油、奶油、麵粉，白醬中的濃郁口感大多來自大量奶油， 紅醬就相當單純，主要是由番茄製作，但也要留意有些紅醬為了提升風味而加入大量的油和糖，甚至加入奶油白醬變成粉紅醬。清炒是相對低熱量的料理方式，因為它少了醬和奶油，大多是由辛香料去提味而已。

除了慎選醬料，主食也建議挑選雞肉、蝦仁、蛤蜊這種白肉或海鮮，因為脂肪低、飽和脂肪低，整體的熱量也會降低，對心血管疾病的人比較友善，高血脂需要控管的人也比較方便。

▲茄汁肉醬麵營養成分不足。（圖／Unsplash）

營養師高敏敏舉例，茄汁肉醬麵雖然熱量不高，但營養分析下來，其實只有澱粉和肉醬泥，對於飲食控制或是成長中的小朋友，營養遠遠不足，建議可以加一些蔬菜、優質蛋白質才能更健康，而營養師也列出挑選義大利麵的小Tips如下：

1.飯前吃青菜：幫助墊墊胃、增加膳食纖維攝取



2.選清炒少負擔：避免醬料 減少熱量和鈉含量



3.選海鮮更健康：避免培根、炸物主食 減少脂肪量



4.飲料選無糖：避免再攝取更多糖分 讓血糖飆高