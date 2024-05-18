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舒淇仙氣詮釋鬆弛感穿搭！BOTTEGA VENETA早秋繽紛編織細節全揭曉

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記者鮑璿安／台北報導

自Matthieu Blazy執掌BOTTEGA VENETA 創意總監一職後，2月發表的秋冬時裝秀成為本季最受關注的時裝秀之一，隨著腳步接近，品牌公開了2024早秋系列，重塑對實穿的定義，連品牌大使舒淇也搶先演繹，示範高級鬆弛感穿著。

▲▼ bv。（圖／品牌提供）

▲▼ bv。（圖／品牌提供）

▲舒淇穿著BOTTEGA VENETA早秋系列新裝。（圖／品牌提供）

舒淇穿著早秋系列新裝，以水藍色西裝外套搭配白背心，或是充滿女人味的深V黑色洋裝，頂著一頭鎖骨濕髪將電力拉到滿格，而她手拿新款Clutch包，被捕捉下多張美照讓人心曠神怡。

▲▼ bv。（圖／品牌提供）

▲▼ bv。（圖／品牌提供）

▲▼ bv。（圖／品牌提供）

▲本季的鮮活色彩就取自於安迪沃荷的藝術構想，以各種元素交織。（圖／品牌提供）

Matthieu Blazy談及此系列，他表示：「我想讓事情變得更輕鬆、更柔和；多一些日常，少一些概念。」 60 年代末及 70 年代見證了婦女解放運動的誕生和時尚民主化，使得創造過程著重於實穿層面，美國當代藝術家安迪沃荷（Andy Warhol）亦是BOTTEGA VENETA粉絲，本季的鮮活色彩就取自於他的藝術構想，以各種元素交織，既當代又復古，色彩活潑且鮮豔，點綴了奔放的粉色、綠色與橙色，帶來了一場豐富的視覺饗宴。

▲▼ bv。（圖／品牌提供）

▲▼ bv。（圖／品牌提供）

▲▼ bv。（圖／品牌提供）

大至色彩小至細節，無不悉心打造，從皮革的選擇到俐落的剪裁，廓型外套、皮革編織或是異材質層次的堆疊，甚至皮革針織襪靴，打破常規又為日常增添新意。早秋時節的襯衫、風衣渲染上輕快的節奏，更顯得簡單鬆弛。

同場加映

▲▼ Miu Miu。（圖／品牌提供）

▲▼ Miu Miu。（圖／品牌提供）

▲▼ Miu Miu。（圖／品牌提供）

▲2024 Miu Miu L'Été 夏日系列包款配件。（圖／品牌提供）

2024 Miu Miu L'Été 夏日服裝系列濃縮悠閒恣意的光景，亞麻吊帶洋裝、毛衣套裝、Vichy 格紋款式等成為主打單品，亦可與夏日泳裝與沙灘裝束進行碰撞感疊搭。向來引領流行趨勢的包款配件方面，不可錯過一款天然藤織與棉質鉤織的經典 Wander包款，維持包款廓形自帶柔軟觸感，材質上更貼近夏季；白色與天然拉菲草製成的 Ivy 托特包，更是度假時候的大容量首選包款。而先前的話題聯名之作Church's x Miu Miu 與 New Balance x Miu Miu 皮革及運動鞋、Rivière 涼鞋，同樣在夏季佔有一席之地。

關鍵字：

BOTTEGAVENETA, 早秋系列, 舒淇, 藝術

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