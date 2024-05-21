adidas夢幻蕾絲Samba誕生首合作Caroline Hú！WTAPS x HOKA潮拖必收

記者鮑璿安 ／綜合報導

本周鞋迷的焦點勢必聚焦在adidas Originals最新聯名鞋上，品牌宣佈首次與時裝設計師胡穎琪Caroline Hú合作，為經典鞋款Samba注入滿滿夢幻蕾絲，上腳頓時少女心破表。而WTAPS也首度攜手HOKA 推出全新聯名，帶來ANACAPA LOW GTX 與ORA LUXE 兩款鞋型，同樣是不可錯過的鞋履。





▲adidas Originals宣佈與設計師胡穎琪Caroline Hú合作打造Samba OG蕾絲鞋款。（圖／品牌提供）

作為大陸時裝設計師領域的一顆璀璨新星，Caroline Hú在創立個人品牌後，又先後入圍LVMH青年設計師大獎與BoF China Prize，經過角逐成為BoF China Prize的第一位獲獎設計師，她所設計的訂製花卉手工長裙被美國大都會博物館收藏進永久館藏，更登上巴黎時裝周。在Edison Chen陳冠希去年上海時裝周契機之下，雙方促成了此次合作。adidas Originals x Caroline Hú以話題鞋履Samba OG為基礎，加入品牌標誌性的蕾絲材料和縮褶工藝，將運動鞋形塑出夢幻蕾絲樣貌，以藍、粉色調注入強烈情感，將於5月24日(五)於指定門市與官方網站限量正式上市。





▲HOKA Anacapa X WTAPS輕量登山鞋。（圖／品牌提供）

而HOKA與日系潮流品牌WTAPS首度聯名，攜手打造出輕量化登山鞋款以及運動恢復拖，以WTAPS經典的綠、黑色系出發，鞋身繡有代表裏原宿文化的銀灰色座標35°40'11.6"N 139°42'32.4"E、鞋身內側則為VISUAL UPARMORED，代表WTAPS一貫品牌精神把「軍事風格融入生活」。鞋跟橘紅色拉環下方亦有WTAPS常用的URBAN TERRITORY 813字樣組合，巧妙運用日本東京區碼813，將品牌發源地密碼般置入鞋款設計，細節滿滿值得玩味。





▲水流波紋設計拖鞋則擁有舒適腳感。（圖／品牌提供）

當然性能上也不可小覷，解構軍靴擁有耐磨、極佳抓地力性能，水流波紋設計拖鞋則擁有舒適腳感，預計在台灣市場推出2款限量新色碳岩黑、軍事綠，5月25日正式於指定通路HOKA新光南西三館門市、HOKA 忠孝大安門市、INVINSIBLE上市。