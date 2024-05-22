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星巴克今起「連續18天」買一送一　點連結立刻享優惠

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▲星巴克買一送一,星巴克。（圖／業者提供）

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲團）

記者蔡惠如／綜合報導

星巴克今（5／22）起開展連續18天數位優惠，只要點選連結完成數位任務，不到1分鐘就能賺到買一送一跟第二杯半價等相關優惠券；路易莎黑卡續推上午11點前咖啡飲品第二杯半價，伯朗咖啡每周一也有會員優惠，走過可別錯過。

▲星巴克買一送一。（圖／業者提供）

星巴克5／22起推出「SUMMER PARADISE 夏日數位體驗」，只要登入指定活動網站完成小遊戲，選出自己度假喜歡使用的咖啡設備，即可獲得專屬優惠，「特大杯買一送一」自然是基本款，其他包括「咖啡師推薦指定品項好友分享」、「全品項第二杯半價」、「全品項買二送一」、「全品項第二杯折$100」等，遊戲過程不需1分鐘即可完成，兌換期限為獲券日2天後。

▲星巴克買一送一,星巴克,喝咖啡,咖啡。（圖／pixabay） 

星巴克不適用好友分享門市：
松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏。

 ►容易被「窮氣」纏身的人　通常都有3種壞習慣

 

關鍵字：

星巴克買一送一, 買一送一, 星巴克, 優惠, 數位活動

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