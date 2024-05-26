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可愛度滿分「棉花糖小熊餅乾」　鬆軟口感秒變酥脆1分鐘學會

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記者陳美伶／綜合報導

無印良品零食以健康和天然為特色，產品種類豐富，簡約包裝更滿足不同口味需求，深受消費者喜愛。日本無印良品近日公開簡單用2種食材就能輕鬆做出可愛的棉花糖小熊餅乾，立刻吸引許多喜愛烘焙的人躍躍欲試。

這款棉花糖小熊餅乾只需要棉花糖和造型餅乾就能製作，不只外觀可愛，還能吃得到餅乾與棉花糖融合的酥脆口感，簡單步驟一分鐘學會在家就能做。

▲零食 。（圖／翻攝自IG、官網）

▲可愛的棉花糖小熊餅乾在家自己做。（圖／IG@muji_global，下同）

材料： 無印良品棉花糖、小熊餅乾。

▲零食 。（圖／翻攝自IG、官網）

製作方法：

1.預先將烤箱加熱至130℃，然後在烤盤上鋪上烘焙紙，放上棉花糖，烤10分鐘。

▲零食 。（圖／翻攝自IG、官網）

2.將小熊餅乾壓在烤過的棉花糖上，再把烤箱預熱至120℃，繼續烤約30分鐘，稍微冷卻後就完成了。

▲零食 。（圖／翻攝自IG、官網）

小熊餅乾目前只有日本無印良品買得到，棉花糖可以用台灣買得到的三色口味取代，簡單就能製作出好吃的棉花糖餅乾，多種組合適合當追劇點心、下午茶！

棉花糖、餅乾可替換推薦

▲零食 。（圖／翻攝自IG、官網）

▲無印良品3色棉花糖。（圖／MUJI）

▲零食 。（圖／翻攝自IG、官網）

▲幸福朵朵愛心棉花糖。（圖／Pinkoi）

▲零食 。（圖／翻攝自IG、官網）

▲日本伊華EIWA香草棉花糖。（圖／profoods）

▲零食 。（圖／翻攝自IG、官網）

▲IKEA字母餅乾。（圖／IKEA）

▲零食 。（圖／翻攝自IG、官網）

▲Lotus 比利時蓮花薄脆餅。（圖／hola）

▲零食 。（圖／翻攝自IG、官網）

▲奇福餅。（圖／fashionmall）

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關鍵字：

無印良品, 小熊餅乾, 棉花糖, 棉花糖餅乾

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