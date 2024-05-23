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夏日催客環球會員點數17倍送　宏匯滿6千送法國便當盒

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▲夏日新北百貨環球購物中心、宏匯廣場推優惠吸客。（圖／各業者提供）

▲夏日新北百貨環球購物中心、宏匯廣場推優惠吸客。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

夏季的腳步逐漸逼近，新北百貨商場催客祭優惠，讓消費者去賣場吹涼購物過夏天，Global Mall推出「年中好物季」活動，主打消費滿額會員點數17倍送、登入就抽5,200元購物金；宏匯廣場祭出「繽紛夏日購」，推滿千送百回饋，另消費滿6,000元還送價值破千元的MONBENTO雙層便當盒。

▲夏日新北百貨環球購物中心、宏匯廣場推優惠吸客。（圖／各業者提供）

環球購物中心Global Mall針對夏日優惠，即起至6／10期間推會員「圈粉大禮包」，主打無論是線上或者實體商場消費，會員都可獲得豐富回饋，實體店單筆消費滿688元，即可獲得100點，相當於一般17倍的點數積累，且周一至周五使用行動支付GMpay，在指定櫃位消費還可獲得額外3倍點數獎勵。

另活動期間Global Mall線上商城消費滿2,000元，可直接現折100元，並推出「登入就抽5,200元購物金」活動；針對新客，活動期間內只要成為新會員並完成首次消費，可獲100點點數，再抽價值12,000元包含機票和住宿的日本大阪自由行套裝。

▲夏日新北百貨環球購物中心、宏匯廣場推優惠吸客。（圖／各業者提供）

▲環球購物中心Global Mall新北中和推資生堂「EI奢潤緊V組」價值4,574元，會員獨享價3,060元。（圖／業者提供）

Global Mall表示，為讓民眾以優惠價格做好夏季準備，此波檔期特別針對防曬、家電、服飾等應景商品，推出高達5折的折扣，近期因應夏日來臨與電價調漲議題，節能標章或消暑功能家電，包括冷氣、除溼機、電冰箱、風扇、氣泡水機等，近期買氣銷量持續成長超過10%，消費者可趁優惠先備齊消暑家電。

▲夏日新北百貨環球購物中心、宏匯廣場推優惠吸客。（圖／各業者提供）

▲環球購物中心Global Mall新北中和推夢特嬌「透氣紗水洗四季被」原價9,000元、會員獨享價2,680元。（圖／業者提供）

宏匯廣場從即起至6／5也推出「繽紛夏日購」活動，超級匯會員周一至周五，全館當日累計消費滿3,000元即贈100元電子抵用券，持玉山宏匯廣場聯名卡實體卡消費，當日累計滿6,000元可兌換市值1,090元的法國MONBENTO雙層便當盒。

▲夏日新北百貨環球購物中心、宏匯廣場推優惠吸客。（圖／各業者提供）

▲宏匯廣場韓國美妝INNISFREE6月30前快閃宏匯！維他命C淨亮保濕組特價1,080元。（圖／業者提供）

周末則推出會員限定優惠，單筆消費滿2,500元贈韓國人氣美妝品牌INNISFREE品牌好禮，5／25至5／26、6／1至6／2贈香氛護手霜，每天限量150份、兌完為止。即日起至5／24期間，新會員再加碼贈購物金，當天成為宏匯廣場新會員且單筆消費滿888元，即贈innisfree 50元購物金、5／25至6／5贈LOPIA 50元購物金。

關鍵字：

百貨商場, 夏季優惠, 會員福利, 節能家電, 購物好康

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