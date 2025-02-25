倫敦時裝周／湯唯仙氣助陣Burberry！穿經典風衣逃離都市、鄉村掛毯變夯包

▲2025秋冬倫敦時裝周展開，Burberry在創意總監Daniel Lee執掌下持續重塑大家對於老牌的既定印象 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

2025秋冬倫敦時裝周展開，Burberry在創意總監Daniel Lee執掌下持續重塑大家對於老牌的既定印象，本季引領大眾走入古老的英式莊園，將英倫室內裝飾的經典意象，傳統手繪壁紙、華麗掛毯元素巧妙融入服飾之中，洋溢復古美學。大秀嘉賓陣容同樣精彩，包括韓團Seventeen成員圓佑、韓星鄭恩彩、品牌大使湯唯與張婧儀等人，都現身頭排觀秀一睹新季亮點。





▲韓國男團Seventeen成員圓佑（左）、泰國男星Bright Vachirawit 。（圖／品牌提供）





▲湯唯、鄭恩彩。（圖／品牌提供）



Daniel Lee提及本季大秀的靈感，他表示： 「想像一群在週末逃離都市的人們，週五晚上，浩浩蕩蕩地離開倫敦。在戶外漫步於綿綿細雨中，放鬆身心，來場一日遊造訪宏偉的鄉間別墅。」本系列將英國工藝的經典英式面料，運用於各式大衣、圍巾、晚裝、日常服飾與西裝，長版外套以巨大的翻領搭配上腰帶，將戶外機能性和時髦徹底連結在一起。Daniel也深受古老莊園內的精湛工藝與奢華布料吸引，並研究手繪壁紙的布樣，復古的華麗掛毯被視為一大重要設計元素，他不僅重現了壓花壁紙圖案，更將印花呈現出一絲絲飄逸流蘇、花團錦簇的模樣，裝點於裙襬以及袖口位置，塑造豐盈且流動的視覺美感。

本季經典風衣以浮雕皮革呈現，披肩選用愛爾蘭軟呢與毛絨羊皮，融入風衣與飛行員元素的經典設計，Daniel在約克郡山谷長途健行時所見的格子花呢和格紋圖騰，也被融入其中，如遠行般開啟未知世界。包款部分，新款B Bracelet包融合馬鞍造型，搭配曲線手柄與靈感來自馬具的金屬配件，並以標誌性馬造型夾扣裝飾。B Clip馬鞍包再度回歸，包身延續服裝靈感，面料採用掛毯風格圖騰，皮革則經仿舊處理，透過嵌花工藝與Burberry經典格紋，營造熟悉且歷久彌新的質感。





▲Burberry 塑造出濃厚的英式鄉村風格。（圖／品牌提供）



2025秋冬紐約時裝周日前告一段落，一向給人濃濃都會氣息的MICHAEL KORS這次2025 秋冬系列也不例外，以 Dégagé Chic (隨性優雅) 為主題，在紐約雀兒喜Terminal Warehouse華麗登場，演繹了都會女子的舒適日常。設計師Michael Kors表示：「這場秀的靈感始於我們每個人家中的那份慵懶與鬆弛，以及位於紐約麥迪遜大道全新Michael Kors Collection專門店的風格。」連服飾也營造居家舒適態度，西裝外套的整體比例拉長、少了收腰剪裁所帶來的局限感，一一點綴上亮片和斜切口袋，注入一股慵懶時尚。材質則結合觸感溫潤的羔羊毛，一躍而上披肩、睡衣風格造型及經典針織單品，色彩上形成療癒感受，濃郁的巧克力色、焦糖色、墨綠色平衡了都市灰調與經典黑白的永恆魅力。





▲MICHAEL KORS 2025 秋冬系列打造時髦鬆弛感。（圖／品牌提供）