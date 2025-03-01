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IU新劇搭朴寶劍「神顏CP」必看　國民妹妹靠濕敷＋美容油凍齡在20歲

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Netflix韓劇《苦盡柑來遇見你》IU搭朴寶劍「神顏CP組合」必看！國民妹妹靠濕敷＋美容油保養凍齡在20歲 

▲IU。（圖／dlwlrma IG）

圖文／CTWANT

Netflix全新溫暖韓劇《苦盡柑來遇見你》由IU、朴寶劍首次合作並宣布定檔3月7日上線，劇情描述吳愛純（IU飾）與梁寬植（朴寶劍飾）在濟州島經歷的四季故事。主視覺海報中，IU（《女孩，四繹》、《德魯納酒店》、《我的大叔》）飾演的愛純與朴寶劍（《夢境 Wonderland》、《請回答1988》、《男朋友》）飾演的寬植手牽手站在一片油菜花田中。他們身穿校服與運動服，散發出清新的春日氣息，也同時暗示著兩人生命旅程的起點。

預告中以清新的襯樂搭配濟州島的自然美景，畫面中出現了油菜花田、橘子樹與濟州海岸線的迷人風光。愛純與寬植像一對普通的年輕情侶，互相分享甜蜜的瞬間與嬉鬧。「對了，你很漂亮！」IU與朴寶劍兩人中令人心動的化學反應在影片中一覽無遺，而IU從2008年出道就有著「國民妹妹」封號，即使現在31歲還是感覺IU李知恩就像學生散發青春無敵感啊！

Netflix韓劇《苦盡柑來遇見你》IU搭朴寶劍「神顏CP組合」必看！國民妹妹靠濕敷＋美容油保養凍齡在20歲

▲韓劇《苦盡柑來遇見你》為IU、朴寶劍首次合作。（圖／Netflix提供）

IU曾分享因為她會在上妝前幫皮膚做「濕敷」，可以拿平常在使用的化妝水搭配幾滴美容油在濕敷於臉上，不用敷太久大概5分鐘後稍微幫肌膚按摩吸收再上妝，這樣就能使妝容更加服貼。另外IU也會運用手掌的溫度輕輕按壓皮膚穴道做按摩，這樣不僅能促進臉部的血液循環，也能讓保養品更充分被吸收，隔天臉就會有透亮感。

Netflix韓劇《苦盡柑來遇見你》IU搭朴寶劍「神顏CP組合」必看！國民妹妹靠濕敷＋美容油保養凍齡在20歲

▲IU。（圖／dlwlrma IG）

為了維持身材，IU會盡量避開甜食以及含糖飲料，除了能降低脂肪囤積之外，其實避開糖分對於皮膚的幫助也很大，因為甜點通常含有高糖分和高脂肪，過度攝取可能導致身體代謝紊亂影響皮膚健康，減少甜點攝取可以降低冒痘痘、粉刺等困擾，也能降低皮膚的發炎反應、延緩老化。

Netflix韓劇《苦盡柑來遇見你》IU搭朴寶劍「神顏CP組合」必看！國民妹妹靠濕敷＋美容油保養凍齡在20歲

▲IU分享在上妝前會幫皮膚做濕敷。（圖／dlwlrma IG）

想要像「國民妹妹」IU一樣即使超過30歲，皮膚還是散發光澤感就一定要使用「油保養」來加強保濕以及滋潤度，來看看近期市面上最新的油保養單品有哪些？

油保養推薦：嬌蘭 皇家蜂王乳平衡油精華

嬌蘭首次選用3種具有無敵修護功效的黑蜂蜂蜜：烏埃尚島蜂蜜以及2種全新蜂蜜，蘊含超過100種不同的植物化學成分，促使效果極佳的抗老化修護功效，可幫助肌膚恢復光滑、光澤、緊實，獨特輕盈質地可充分滲透至肌膚而且擦完後皮膚會有自然透亮感又很滋潤。

Netflix韓劇《苦盡柑來遇見你》IU搭朴寶劍「神顏CP組合」必看！國民妹妹靠濕敷＋美容油保養凍齡在20歲

▲嬌蘭 皇家蜂王乳平衡油精華 50ML／5,590元、30ML／3,995元。（圖／廖怡婷 攝）

油保養推薦：m̄enom̄eno Os清透發光精華油

清透質地適合敏感肌使用，無礦物油、酒精、香料與色素，質地輕盈不黏膩。無論是乾冷氣候深層保濕，還是夏季冷氣房護膚鎖水，都能為肌膚提供全天候守護，幫助肌膚輕鬆油水平衡，每一天都煥發自然健康光澤。

▲m̄enom̄eno Os清透發光精華油 30ml／1,080元。（圖／品牌提供）

油保養推薦：zizz 油敷奇蹟保濕面膜

隨著現代消費者越來越追求有效率又有效能的保養程序，zizz 油敷奇蹟保濕面膜以台灣首款「一片雙劑」設計，結合「精華油 × 精華液」同步滿足潤澤、補水、修護多重需求，透過脂溶性成分修護屏障、水溶性成分深層補水，形成「內補水、外鎖水」的雙層防護效果。

Netflix韓劇《苦盡柑來遇見你》IU搭朴寶劍「神顏CP組合」必看！國民妹妹靠濕敷＋美容油保養凍齡在20歲

▲zizz 油敷奇蹟保濕面膜／220元。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

周刊王, 苦盡柑來遇見你, IU, 朴寶劍

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