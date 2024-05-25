章子怡與楊冪坎城紅毯比美！透視禮服、LOEWE訂製戰袍上身超霸氣

▲香港導演陳可辛執導、大陸女星章子怡主演的《醬園弄》入圍坎城影展非競賽展映單元 。（圖／翻攝自《醬園弄》微博）

記者鮑璿安／台北報導

由香港導演陳可辛執導、大陸女星章子怡主演的《醬園弄》入圍坎城影展非競賽展映單元，而影迷期待已久的紅毯焦點，章子怡、楊冪在萬眾矚目下一同現身，兩位女神同場比美，以透視禮服和露肩戰袍各自展現巨星魅力。





▲章子怡時隔5年再度踏上坎城紅毯，她選擇 Maison Margiela 2020春夏系列高訂禮服 。（圖／CFP）

章子怡時隔5年再度踏上坎城紅毯，她選擇 Maison Margiela 2020春夏系列高訂禮服，運用別具野性的透視薄紗拼接網狀刺繡圖騰，很有張力的藍黑色禮服瞬間在紅毯上脫穎而出，搭配上盤髮與鮮艷紅唇，打造出來勢洶洶的態度。而她更佩戴上Chopard 88.88 克拉皇家藍寶石戒指呼應，奢華自在的態度深受影迷喜愛。

▲楊冪穿著LOEWE訂製戰袍 。（圖／CFP）

坎城紅毯另一大焦點是大陸女星楊冪，身為西班牙品牌LOEWE全球品牌代言人，她穿著品牌訂製戰袍，一套削肩閃片禮服，散發出亮麗光澤，以具有氣勢的領結剪裁賦予亮點，延伸到後方塑造出披風般的華麗效果，在楊冪高顏值駕馭之下，顯得美麗大方。