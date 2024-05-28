粉紅泡泡全開！今夏打卡刷爆朋友圈的AIR SPACE粉紅沙灘就在福隆！

▲AIR SPACE將美國加州「Santa Monica Splash浮誇系粉紅海灘」搬到福容貢寮沙灘，洋溢超chill的渡假氛圍。（圖／業者提供，下同）

消費中心／綜合報導

想朝聖IG最潮「粉紅沙灘」不必飛出國，在台灣就能實現你的粉紅沙灘夢！AIR SPACE將美國加州「Santa Monica Splash浮誇系粉紅海灘」搬到福容貢寮！獨有的救生小屋、木製更衣間及高聳的救生哨椅等，通通妝點成超夢幻的粉紅色，錯落在沙灘上的粉紅躺椅及夢幻陽傘，讓人看了一秒少女心噴發～連時尚網紅林倩、妍芯、琳妲等人都紛紛前往拍照打卡，隨手按下快門都能拍出一張張刷爆朋友圈的絕美打卡神照，必須揪好友及閨密一起朝聖，拍下你的2024夏季代表作。

▲今年福容貢寮沙灘上還有AIR SPACE的粉紅沙灘裝置加持，大量夢幻粉紅色打造少女心天堂。

▲▼網紅林倩(上圖)及妍芯(下圖)將AIR SPACE新品穿出甜辣風，到粉紅海岸打卡拍出時尚大片。

眾多卡通明星一同狂歡 絕美沙灘今夏刷爆IG朋友圈

同時間展出的還有一年一度的「福隆國際沙雕藝術季」是台灣夏季超人氣海洋盛事，今年的沙雕作品充滿眾多驚喜，集結大量超人氣卡通明星包含：LINE FRIENDS、BT21、小恐龍JOGUMAN等卡通明星齊聚一堂，還有高達8公尺「LINE FRIENDS夏日明星派對」沙雕作品，跟著熊大、兔兔、莎莉一起來場豔陽派對，留下專屬你的夏日印記。

▲今年「福隆國際沙雕藝術季」作品充滿眾多驚喜，大量超人氣卡通明星陪伴大家來場豔夏派對。（圖／福容大飯店提供）

AIR SPACE水陸2WAY比基尼全天候美炸 機能時尚一次GET！

想在夢幻粉紅海岸拍出時尚大片，少不了一件時髦泳裝來助攻！AIR SPACE全新推出「水陸兩用2WAY系列」比基尼，專為滿足女孩們多元化的運動需求而設計。這款比基尼不僅假日可在海邊美美亮相，平時也適合從事中低強度陸上運動，如瑜伽、慢跑和騎腳踏車等。

▲AIR SPACE全新推出「水陸兩用2WAY系列」比基尼，專為滿足女孩們多元化的運動需求而設計，

針對女孩們選購比基尼時最在意的美美胸型，AIR SPACE採用獨家專利的罩杯設計，搭配極致包覆的剪裁和雙肩帶設計，不僅胸型穩定不移位，輕鬆擁有時尚迷人look！並選用高品質LYCRA®纖維布料的水陸兩用2WAY比基尼，透氣速乾、不易變形，不僅具有超強吸濕排汗功能，隨時保持最佳舒適感及活動自由度，盡情投入你喜愛的運動及休閒活動。

響應夢幻海灘打卡熱潮，AIR SPACE品牌全系列「整形級比基尼」已於官網、蝦皮商城及全台實體門市正式開賣，更針對「水陸兩用2WAY系列」比基尼推出上身990元甜甜價，輕鬆入手絕美比基尼，讓你成為粉紅沙灘的時髦大亮點！無論是躺在粉色大沙發上欣賞海景，或是在粉紅救生站前拍出浪漫閨密照，AIR SPACE粉紅沙灘肯定是2024夏天最強IG打卡勝地，必須手刀衝一波粉紅沙灘，把各種美照拍好拍滿，盡情記錄今夏最吸睛的粉色異想世界吧！

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