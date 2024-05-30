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《背著善宰跑》金惠奫成韓國新一代初戀！同款彩妝公開打造氛圍感

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

熱播韓劇《背著善宰跑》迎來大結局，不只男主角邊佑錫備受注目，飾演任率的實力派女演員金惠奫（ㄩㄣ）也成為韓國新一代初戀代表，這次《美麗佳人》獨家訪問到負責金惠奫的彩妝師왕빛나Bina（@binaaaaaas），一起來看看用了什麼彩妝！

《背著善宰跑》金惠奫

1996年出生的金惠奫其實早在2012年就出道，但當時專心於學業的她過去以臨時演員的工作為主，直到2018年透過試鏡接下了《Sky Castle》韓瑞珍大女兒姜藝瑞這個角色，一舉拿下百想藝術大賞電視部門新人演技賞，後續也是獲獎無數，是毫無懸念的實力派，這次在《背著善宰跑》的精彩表現，也讓這部戲成為2024年的韓劇亮點之一！

《背著善宰跑》金惠奫妝容重點

在這次《背著善宰跑》中，金惠奫飾演穿越回過去拯救深愛偶像的任率，展現了粉絲無私的熱情和愛意，笑起來純真無害且有著清澈透亮的眼神。在事前製作的階段，負責的彩妝師왕빛나Bina就收到了劇本，並針對角色特性設計妝容。

Bina提到任率的妝容清淡，初次見到金惠奫時就覺得她完美符合任率的氣質，底妝保留了肌膚帶有雀斑的紋理、血色頰彩、自然深邃的大地色系眼妝，且以珊瑚色系的腮紅和唇彩帶出活力感。

《背著善宰跑》金惠奫同款彩妝：眼妝

以自然的深邃色系為主，不會有過多的色彩，不過可以看到Bina選用了一些具有粉色調的眼彩，會上在下眼皮、臥蠶，打造出泫然欲泣的妝效，看起來更無辜可人。

1. NARS雙色眼影Hammamet

2. canmake舒芙蕾眼彩組 02

3. 迪奧摩登單色眼影 619

4. Ameli單色眼影 244

5. Dasique睫毛膏 棕色

《背著善宰跑》金惠奫同款彩妝：腮紅

選用與膚色相近、淡淡的蜜桃色頰彩，不過於搶掉整個臉部的焦點，又能淡淡的提亮氣色、呼應唇彩。

1. Poiret Brilliant Mono Powder 301

《背著善宰跑》金惠奫同款彩妝：唇彩

在唇彩上，以暖色調色澤為主，且多為清透、水感的質地，妝感不過於明顯，反而能襯托出任率的少女氛圍。

1. canmake嘟嘟潤唇膏 02

2. 倩碧紐約普普塗鴉唇膏#06驚豔紅Poppy Pop

3. Peripera Water Bare Tint 07

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 《背著善宰跑》金惠奫10件事！曾打敗IU李知恩奪青龍獎，百想新人怪獸，戲裡戲外都是學霸

●《背著善宰跑》金惠奫無害甜美私服，橫條紋、碎花、牛仔褲都是愛用單品

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 背著善宰跑, 金惠奫

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