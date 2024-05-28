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微風推多元端午禮　遠百4大主題選粽滿額95折

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▲微風、遠百推端午節禮品選物。（圖／各業者提供）

▲微風、遠百推端午節禮品選物，此圖為遠百開賣的富錦樹台菜香檳星級珍鮑干貝粽。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

端午佳節將至，除了傳統的粽子選項之外，現在的選擇已經變得越來越多元豐富，微風除特色粽之外還主打高級水果、糕餅甚至馬卡龍都成為送禮選項；遠百則精選各家特色粽，滿足各類消費者口慾，提供更多元化的購物體驗。

▲微風、遠百推端午節禮品選物。（圖／各業者提供）▲微風、遠百推端午節禮品選物。（圖／各業者提供）

▲微風廣場 – 上海茶樓 精選海陸粽禮，售價1,680元；微風信義 – 樂天皇朝樂 端午粽禮，售價980元。

微風今年集結各地老字號名粽以及頂級美食，推出近百款端午禮盒組合。其中除了台北諸多知名飯店的經典肉粽之外，更找來許多在地品牌合作，如台菜教母黃婉玲的古早味花生粽、台南擔仔麵和楊嫂等知名老店的傳統粽子都在其列。

▲微風、遠百推端午節禮品選物。（圖／各業者提供）▲微風、遠百推端午節禮品選物。（圖／各業者提供）

▲微風台北車站- 手信坊 武午之節，原價350元，特價299元；微風南京 – 順成蛋糕 端午節凍粽禮盒，售價330元。

另也祭出消暑冰粽選擇，包括台北微風手信坊的黑糖花生、芋頭冰粽箱，以及南京順成蛋糕的綜合冰粽禮盒等。自家微風超市端午專區則包辦馬卡龍、日式水果到燕窩禮盒的各種商品。微風表示，今年發現消費者對於包裝較講究的商品購買意願明顯提高，端午節業績估將比去年成長15%到20%，其中粽子禮盒以飯店和知名餐廳為主力，而其他像是酒類、糕餅禮盒、進口日本水果等商品訂單量也大增，平均客單價600元到1,500元之間。

▲微風、遠百推端午節禮品選物。（圖／各業者提供）▲微風、遠百推端午節禮品選物。（圖／各業者提供）

▲Breeze Super – Matsuo 荒川水蜜桃果汁禮盒，售價1,380元；靜岡哈密瓜，售價3,000元。

遠百也因應端午節到來，推出《端午節禮品首選》專題，以海陸交會、現代進補、蔬食好吃4大主題選粽，海陸交會集結寒舍集團、晶華酒店各大飯店，以及富錦樹台菜香檳等豪華粽款；現代進補則獨家開賣台北遠東香格里拉「香傳粽情禮袋」、台南遠東香格里拉「FED紫編端午禮袋」；現代進補推薦好好食房的原粹鮮熬雞湯，與鄧師傅功夫菜「鰻魚干貝荷葉飯」，蔬食粽則獨賣膳馨民間創作料理的「紅藜珍菇養生粽」。

▲微風、遠百推端午節禮品選物。（圖／各業者提供）

▲微風、遠百推端午節禮品選物。（圖／各業者提供）

▲台北遠東香格里拉香傳粽情禮袋。

▲微風、遠百推端午節禮品選物。（圖／各業者提供）

▲台南遠東香格里拉FED紫編端午禮袋。

遠百表示，2024《端午節禮品首選》專刊即起到6／16期間，持HAPPY GO卡消費滿888元以上即送100元美食餐飲抵用券，購買兩件以上可享95折優惠。

▲微風、遠百推端午節禮品選物。（圖／各業者提供）

▲好好食房原粹鮮熬雞湯。

關鍵字：

禮盒, 端午節, 粽子, 贈品, 購物

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