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遠離便秘危機！營養師教「排便順暢6招」：吃對好油重要

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▲▼ 營養師教排便順暢6招 。（圖／示意圖／達志影像）

▲營養師分享調整飲食、生活習慣，有助於改善排便狀況。

記者張毓容／台北報導　圖／達志示意圖

每次進廁所都要醞釀好久才能排便？常便秘讓小腹變好大？現代人生活步調快、壓力大，加上飲食越來越精緻和久坐不動，不少人都有排便不順的狀況，營養師陳心驊（菲菲）就分享6招「順暢排便」秘訣，教你從飲食和生活習慣做好調整，有效改善排便狀況，遠離便秘危機，再也不卡卡。

＃多喝水

每天都要喝足體重（kg）x 35ml的水分，攝取足夠纖維的同時，也要有足夠水分，增加糞便濕潤，才會順暢好排出。

▲▼ 營養師教排便順暢6招 。（圖／示意圖／達志影像）

＃多補充膳食纖維

膳食纖維不僅能促進腸胃蠕動，也是益生菌的糧食，平時可以多吃富含膳食纖維的食物，例如：全穀雜糧、蔬菜、水果等等，一天建議攝取至少25g。

＃補充益生菌

益生菌的補充可以透過補充包、優格、優酪乳等，增加腸道好菌，改善腸道環境，有句話說「腸道是人體的第二顆腦」，腸道要顧好，才會沒煩惱。

▲▼ 營養師教排便順暢6招 。（圖／示意圖／達志影像）

＃適量好油

常吃水煮餐的人要注意，適量攝取油脂可以潤滑糞便，幫助糞便好排出，像是橄欖油、堅果、酪梨和鮭魚、鯖魚、比目魚、沙丁魚等高脂魚類等都是很推薦可補充好油的食物。

＃適度運動

沒時間外出運動的人，也可以在家做平板式或是仰臥起坐，腹部用力時會促進腸胃的蠕動，幫助排便。

▲▼ 營養師教排便順暢6招 。（圖／示意圖／達志影像）

＃適量黑咖啡

咖啡中的化合物有助於促進腸道收縮排便，建議每日咖啡因攝取應為300毫克以下，大概是兩杯中杯黑咖啡。

關鍵字：

便秘, 排便, 排便不順, 不順暢, 便秘, 改善, 預防, 秘訣, 方法, 營養師

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