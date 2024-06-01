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杜拜地球村超好買！非洲逛完去埃及　全世界特色服裝美食一站購足

Ean部落閣 Ean

盡是玩樂事，盡玩樂之能事

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文、圖／Ean

杜拜有個地球村（Global Village），當然不是去學美語的，聽到名字我心想應是像另一個景點「杜拜世博城」（Expo City Dubai）有著高知識含量，但一到現場，我吃驚看到很多當地人都是興沖沖推著購物車入場，不知情的還以為是來逛大賣場，結果，竟是真的！共計27個國家展館包含超過3千個攤位，這座地球村就是要讓遊客一站購足全世界，只要花約2百元台幣的門票錢，就能從亞洲各國買到非洲，再從俄羅斯買回來阿聯酋，各國傳統服飾、手工藝品、飾品、餅乾糕點，甚至陶鍋炊具什麼的都賣，無怪乎老司機當地人懂得要推車而來，我開玩笑說這裡就像放大版的小人國、世界版的五分埔，讓人體驗不同國家風情的同時又能滿足購物樂趣，非常歡樂！

▲像是超大型的主題樂園，洋溢著歡樂氣息。

▲每走幾步路，就彷彿置身不同國家的市集。

▲日暮時分被染紅的印度館。

▲不少民眾都是自備購物推車前來，讓我大開眼界。

▲認真的採購布匹。　

▲地球村跟我想的不一樣，且完全打破想像。

用世界大賣場形容這裡，確實是小看了這座佔地廣大的地球村，因為不只琳瑯滿目的各種特色攤位，裡頭還有許多刺激的遊樂設施及大型表演，同時擁有超過2百家各國美食、不同風味的街頭小吃及咖啡店，非常適合全家大小同遊耗上大半天！但為何不是說值得花上一整天？那是因為地球村是戶外露天為主，杜拜天氣炎熱，下午4點才開始營業，直到半夜才打烊，而且只在冬季開放。

▲園區裡有許多大型的遊樂設施，不過需要額外付費。

▲集結了非常多國家的料理餐館，或者也可席地而坐。

▲提供多種遊樂設施，能讓大小朋友都玩得開心。

▲▼ 。（圖／Ean部落閣）

▲在這可迅速變換口味，品嚐各國的道地食物。

這裡就像個超大型的主題樂園，主題當然就是各國文化，每個展館都展現各個國家獨有的建築、文化及傳統，這已不是東市買駿馬、西市買鞍韉，而真的就是繞著地球跑，明明這會兒人還在印度，怎麼就過個路，場景一下子變成在非洲市集，於是行程中聽著同行夥伴對話都很有趣的超現實「我們非洲這裡逛完，我想去隔壁的埃及」、「摩洛哥在伊朗旁邊，我一直想找機會去走走」，於是這日急行軍繞完了世界一圈，共計一萬八千餘步，非常過癮，且越夜越美麗！地球村雖非新景點，但只要花幾個小時就能世界走透透，這絕無僅有的經驗保證值得！

（採訪協力 – 鳴謝杜拜旅遊局

▲遇上很美的晚霞，讓原本就很夢幻的地球村又更為魔幻了。

▲走了世界一圈，發現好多國家都好想去。

▲快速走逛世界一圈，太有意思的體驗。

▲眼尖發現台灣攤，竟然是賣珠寶首飾。

▲巴黎鐵塔、羅馬競技場等標的建築同框。

/ Info. /

Global Village
官網臉書
開放時間：一般是每年10月到隔年4月開放，不過有時會延長，請以官網資訊為準。營業時間為下午4點至半夜12點，周四至周六及假日則至凌晨1點
門票：平日22.5迪拉姆、假日27迪拉姆

作者：Ean /「Ean部落閣」「Ean 的世界大旅攝」，歡迎來入駐！

關鍵字：

Ean, Ean部落閣, 杜拜, Global Village, 阿聯酋

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