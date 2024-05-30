別花冤枉錢！「染後持色」5個重點請牢記　先燙再染才正確

▲想要維持染後色澤有秘訣。（圖／翻攝自IG/ryo_hair）

記者曾怡嘉／台北報導

每到夏天，不少人都想要換種髮色來換種心情，但是每次染髮後總是不容易持色，不到一個又褪到沒有質感，該怎麼辦才好？盤點5種讓染後秀髮的持色秘訣，一起來了解！

#選擇適合自己的染髮產品

即便不去沙龍染髮，自己染也建議選擇品牌知名度高、質量可靠的染髮產品，並根據自己的頭髮狀況和需求選擇不同的染劑。

#適當的洗髮頻率

每次剛染完頭髮，設計師都會交代回家先不要洗頭，因為經常洗頭會使染髮劑逐漸流失，因此建議若才染髮，建議每週洗髮2-3次就足夠。

#使用染後護髮

近來特殊色染髮很夯，不少人都是先漂再染，這時候一定要留意染後護髮的重要性，一來可以修補染後受損，而且使用到適合的護髮產品，可以幫助延長染髮效果，讓頭髮更健康。

#避免曝曬和高溫

研究報告指出，陽光和高溫都會使染髮退色，建議在太陽下戴帽子或使用防曬噴霧，使用吹風機時也要注意溫度。

#適當的飲食和生活習慣

多攝取富含維生素C、E和Omega-3脂肪酸的食物，搭配適當運動和休息，可以使頭髮更健康，染髮效果更持久。

設計師也提醒，如果想要染髮又想要燙髮，建議建議先燙髮再染髮。因為燙髮會使頭髮的鱗片打開，讓染髮劑更容易滲透進去，染出顏色也會更加均勻。如果先染髮再燙髮，燙髮的高溫可能會使染髮色素脫落或變色，影響染髮效果。另外，燙髮後頭髮比較容易受損，建議在燙髮後適當的保養一段時間，再進行染髮。