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CK新設計師曝光「曾任職Jil Sander」！極簡高端成衣將重回紐約時裝周

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記者鮑璿安／台北報導

美國時裝品牌Calvin Klein近年來不斷合作韓星讓聲量大漲，品牌下一步走向也揭曉，宣佈重啟Collection設計師系列，掌舵者人選也出爐，正式任命Veronica Leoni為該系列創意總監，品牌將在今年9月加入紐約時裝周日程，形塑高端成衣新面貌，時尚迷都拭目以待。

▲▼美國時裝品牌Calvin Klein 。（圖／翻攝自品牌IG、品牌提供）

▲美國時裝品牌Calvin Klein 緊扣韓流趨勢，請到Jennie擔任品牌大使。（圖／翻攝自品牌IG）

Calvin Klein在2016年曾經請到現任Prada設計師Raf Simons出任品牌創意總監，當時還大動作將品牌更名為Calvin Klein 205W39NYC，重新定義美國精神，高調登上紐約時裝周伸展台，不過最後一切還是以商業數字為考量，他本人的明星光環不如想像中奏效，業績不見起色之下，雙方只能分道揚鑣。

▲▼美國時裝品牌Calvin Klein 。（圖／翻攝自品牌IG、品牌提供）

▲Calvin Klein Collection新任創意總監Veronica Leoni 。（圖／翻攝自品牌IG、品牌提供）

而Calvin Klein Collection新任創意總監Veronica Leoni曾任職於Jil Sander、Céline、Moncler和The Row等品牌，並創立了個人品牌QUIRA，更於2023年入選LVMH 青年時裝設計師獎決賽選手，顯而易見她的設計語言偏向極簡精闢，並承襲Old Céline 美學，恰好與時下推崇的流行風格相近。

未來Collection設計師系列將包括男女服飾、內衣及配飾，以臻永恆及創新的設計理念呈現，並將於2025年秋冬季首次亮相。PVH集團首席執行官Stefan Larsson對此表示：「Veronica 的加入將為品牌增添更多無限的可能性，並鞏固我們已有的堅實基礎，將Calvin Klein 打造成全球最受歡迎的生活風格品牌之一」。

同時，加拿大戶外服裝品牌CANADA GOOSE成立67年，終於迎來品牌首位創意總監，由設計師Haider Ackermann海德爾亞克曼擔任掌舵者，將推出嶄新系列服飾，他更被視為Karl Lagerfeld「老佛爺接班人」，曾經在安特衛普皇家藝術學院(Royal Academy of Fine Arts Antwerp)就讀，而後憑藉出眾的設計功底，受到傳奇設計師John Charles Galliano賞識，因此獲得實習機會。Haider Ackermann擅長以中性角度呈現鮮明穿衣風格，於2003年創立個人品牌，也曾經任職Berluti創意總監，可見他風靡眾人的才華。

▲CANADA GOOSE 。（圖／品牌提供）

▲CANADA GOOSE宣佈哥倫比亞裔法國設計師Haider Ackermann擔任創意總監 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

CalvinKlein, VeronicaLeoni, Collection, 品牌

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