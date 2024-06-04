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TWG紅茶之王「初摘大吉嶺」限量上市　一嚐喜馬拉雅高原溫柔之味

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▲TWG Tea 2024年的「年度大吉嶺春摘茗茶」。（圖／品牌提供）

▲TWG Tea 2024年的「年度大吉嶺春摘茗茶」在台上市。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

新加坡茶品TWG Tea每年最受行家注目之一的「年度大吉嶺春摘茗茶」，在端午節前限量在台開售，在茶界中被譽為「紅茶王者」的大吉嶺茶葉，產自印度東北部的喜馬拉雅高山產區，每年的首批茶款在業界更是行家珍藏目標，TWG今年以新綠包裝搭配橘紅燙金點綴營造質感，讓民眾在端午佳節能一嚐高山溫柔茶韻之香。

▲TWG Tea 2024年的「年度大吉嶺春摘茗茶」。（圖／品牌提供）

TWG Tea的2024年版大吉嶺春摘茗茶，來自喜馬拉雅山脈核心地帶，由當地老道採茶師完全手工採集而成，每年採摘大吉嶺新芽須耗費大量人力，22000顆幼芽僅能採集出1公斤的茶葉，再經過傳統工序製作，產量有限，成為該茶款的珍貴所在。

▲TWG Tea 2024年的「年度大吉嶺春摘茗茶」。（圖／品牌提供）

▲TWG Tea 2024年的「年度大吉嶺春摘茗茶」。（圖／品牌提供）

大吉嶺名列世界三大茗茶，一直以來受到各國茶葉愛好者的關注，TWG Tea「2024 大吉嶺春摘茗茶」茶香濃郁，並有春茶特有的溫柔喉韻，回甘香醇富有層次，並帶有成熟水果和堅果的卓越風味，像是濃縮喜馬拉雅高原土地的初春韻味，目前該茶款已在台上市，單罐售價1,595元。

▲TWG Tea 2024年的「年度大吉嶺春摘茗茶」。（圖／品牌提供）

植物飲品牌「優源好食」近期聯手冠軍咖啡師林東源，研發出兩款季節限定冠軍咖啡杏仁飲特調「杏仁雲朵咖啡」及「蜜桃杏仁奶咖啡」，即日起至9月底在GABEE.咖啡店獨家販售，提供拿鐵咖啡愛好者全新植物奶咖啡選擇，即起到GABEE.咖啡店點特調杏仁咖啡飲品，並於社群打卡分享的消費者，還有機會免費獲得優源好食原粒研磨杏仁飲6瓶，每日限量3位。

▲TWG Tea 2024年的「年度大吉嶺春摘茗茶」。（圖／品牌提供）

「杏仁雲朵咖啡」將濃郁香醇咖啡轉換成奶昔雲朵般口感，結合杏仁奶輕盈口感，與咖啡相得益彰；「蜜桃杏仁奶咖啡」選用當季新鮮水蜜桃，以香濃的冰縮法咖啡為基底再加入杏仁飲，增添初夏的清新感，最後以香甜討喜蜜桃泡沫做為驚喜點綴，形成多層次的視覺饗宴。杏仁雲朵咖啡每杯售價180元、蜜桃杏仁奶咖啡」每杯售價220元。

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