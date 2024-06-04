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Prada夏季編織新品一次看！從糖果色托特包到涼鞋全都可愛滿點

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記者鮑璿安／綜合報導

迎接繽紛輕快的夏日時光，少不了藤編、仿拉菲草鉤織等元素加持，Prada在今年夏季就打造了一系列充滿度假風格的單品，從包款、鞋履到髮箍都洋溢標誌性的設計感，包裹上調色盤色調令人愛不釋手。

▲▼ prada 。（圖／品牌提供）

▲▼ prada 。（圖／品牌提供）

▲藤編、仿拉菲草鉤織等元素加持 Prada夏季單品   。（圖／品牌提供）

夏日限定的包款方面，以編織設計為主軸渲染上休閒氛圍，像是度假首選的大容量托特包，飾有皮革邊緣的編織包款，讓整體穿搭看起來更加亮麗。各種仿拉菲草鉤織材質運用在標誌的Arqué 半月型肩背包上，從水桶包、經典的三角造型鍊帶包、到各式飽和色彩的托特包，並注入粉紅色、薰衣草紫、豔陽橘、天空藍、檸檬黃、橄欖綠等彩虹般的彩盤，揭開夏季序幕。

▲▼ prada 。（圖／品牌提供）

▲▼ prada 。（圖／品牌提供）

▲▼ prada 。（圖／品牌提供）

▲（依序）Prada 鉤織皮革托特包； 鉤織三角萬用包 ；鉤織手提包 。（圖／品牌提供）

此外，有些款式甚至編織成經典的三角形狀，極具巧思的設計進一步展現品牌的工藝。除包款外，編織也躍上各種配件中，不論是鞋履、帽子、髮夾到髮箍，編上撞色 Prada 字樣或是鑲嵌著琺瑯三角標誌，打造專屬夏日的時髦裝扮。

▲▼ prada 。（圖／品牌提供）

▲▼ prada 。（圖／品牌提供）

▲ 鉤織髮箍 ；鉤織涼鞋 。（圖／品牌提供）

為肩負永續發展和社會責任，FENDI則推出與 Made For A Woman（M4W）合作製作的新款 Roll 包款，將精湛工藝結合拉菲草材質打造出具有深意的款式，背後製作細節也一併曝光。此次合作中，為每一只Roll 包採用在馬達加斯加當地採購之特有棕櫚樹製成的拉菲草進行製作，匠師們利用鉤針，將拉菲草纖維精心手工編織成精美的雙色 FF LOGO。接著包款送往義大利進行後續加工作業，工匠們在包身上手工縫製 FENDI 著名的 Selleria 縫線及裝飾皮革手柄，將傳統工藝升華為具有強大影響力的精緻配飾，包款將從 2024 年 6 月 18 日起在全球 FENDI 精品店販售。

▲fendi。（圖／品牌提供）

▲fendi。（圖／品牌提供）

▲fendi。（圖／品牌提供）

▲匠師們利用鉤針，將拉菲草纖維精心手工編織成精美的雙色 FF LOGO。（圖／品牌提供）

關鍵字：

夏季, Prada, 編織, 限定, 夏日

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