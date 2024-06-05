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空氣清淨機選購4重點　成功避開地雷貨

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▲▼Dyson,空氣清淨機,新冠肺炎,武漢肺炎,COVID-19。（圖／翻攝自PAKUTASO）

▲想購買空氣清淨機，下列4點要注意。（圖／PAKUTASO）

記者蔡惠如／綜合報導

近幾年在家電市場熱門的空氣清淨機，市面上也出現越來越多產品，價格從幾千元到幾萬元都有，究竟差在哪裡？且要如何才能挑到適合的產品？除了考量尺寸外觀，在購買空氣清淨機前，有幾點必須搞清楚，才能買到合適的機型，完美避開地雷貨。

確認CADR值
CADR值代表每一部空氣清淨機每小時潔淨空氣輸出率，購買前可以確認CADR值，數值越高，代表過濾效能越佳，且不一定價格越貴，CADR值就越高，不要被價格迷惑，且在購買時須確認使用坪數大小，用小台機清大空間是達不到真正效果的。

▲三星推出無線吸塵器與空氣清淨機產品，宣布在台拓展小家電市場。（圖／品牌提供）

▲選擇適合自己需求的坪數也很重要。（圖／三星提供）

有HEPA技術不代表能濾病毒
空氣清淨機所標榜的HEPA技術，是美國能源部所定義的濾網標準，代表此濾網可過濾99.7%PM0.3的懸浮微粒，對於部分病毒及空氣中的甲醛、甲烷來說，HEPA無法保證能濾除，須針對各產品再確認其他的過濾效果。

▲▼空氣污染,打噴嚏,感冒。（圖／免費圖庫）

▲空氣清淨機與有效過濾病毒和其他化學物，都需要個別確認。（圖／免費圖庫）

是否節能省電
空氣清淨機通常一開就是一整天，或是一整個晚上，開啟持續運作的時間長，長期下來也會有筆可觀的電費支出，建議可以透過標章或確認瓦數，來判斷是否耗電，不然只是把錢「留到之後花」。

空氣清淨機。（圖／達志示意圖）

▲長時間運作使用狀況下，用電電量變得更重要。（圖／達志示意圖）

運轉聲音大小
空氣清淨機很高機率會在睡眠的時候運作，是否安靜相當重要，而在賣場或百貨無法真正判斷運轉聲音，基本上40分貝已經約略等同一般人的談話聲，記得要跟銷售人員確認，不然使用時很可能會不堪其擾。

關鍵字：

空氣清淨機, 購買指南, 坪數, HEPA技術, 節能省電

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