fb ig video ETtoday search mobile

10雙「芭蕾舞平底鞋」推薦！韓妞爆款、透視網眼　夏天穿搭的時髦法寶

>

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

時尚圈爆紅的精品芭蕾舞鞋、平底包鞋，價格讓人難以入手，買了又怕捨不得穿嗎？最近編輯在Zara官網發現了許多設計可愛的芭蕾舞風平底鞋，其中一款外型較為少見的魔鬼氈包鞋，還是韓妞們之間爭相入手的熱門款式！以下整理10雙好駕馭又不貴的芭蕾舞平底鞋推薦給你，日常天天穿不心疼，更能成為你的夏日穿搭法寶！

推薦10雙Zara芭蕾舞平底鞋

結飾繫帶緞面芭蕾平底鞋，NT$1,290

緞面褶飾的芭蕾舞鞋以露跟設計讓它更為休閒，上方的緞帶綁繩則是此雙的必敗亮點，從腳背纏繞上腳踝真的極美！

緞面平底芭蕾舞鞋，NT$1,290

這雙芭蕾舞風格的小包鞋，中央由魔鬼氈雙扣帶固定，穿脫非常方便，加上運動風的拼接手法，讓鞋款呈現既少女又有些酷酷的風格，搭配襪子或直接光腳穿著都相當時髦，在韓妞們之間特別火紅。

蝴蝶結搭扣芭蕾平底鞋，NT$1,490

經典的圓頭與蝴蝶結，透過雙繫帶點綴腳背，讓簡單的娃娃鞋多了分年輕設計感。

網眼瑪莉珍鞋，NT$1,290

從Alaïa的經典網眼瑪莉珍鞋數度被明星穿上後，總是會在搜尋排行榜上看見它的影子，而Zara亦有推出類似的透視風瑪莉珍鞋，同樣的平底設計貼合腳形又舒適，有縝密的網眼、也有鏤空的網眼款式可選擇。

編織露跟平底芭蕾鞋，NT$1,390

柔軟真皮芭蕾平底鞋，NT$2,290

此款真皮的材質讓鞋面特別柔軟，鬆緊帶上緣不只使穿著更方便，也增添一股法式慵懶，前方的金屬圓釦則是個時髦的點綴。

金屬效果編織平底芭蕾鞋，NT$1,790

芭蕾舞鞋也能變化為夏季必備的草編鞋，塗上金屬光澤顯得特別亮眼，不用擔心太過浮誇，穿起來仍然保有優雅氣質。

天鵝絨芭蕾鞋，NT$1,590

一雙基礎款的天鵝絨芭蕾舞鞋，與裙裝、褲裝皆能任意配，建議初次嘗試芭蕾舞鞋的朋友們可以從這款開始。

結飾細節緞面芭蕾鞋，NT$1,290

方圓頭的平底芭蕾鞋前端有細褶設計，後繫帶的方式結合穆勒拖鞋的特色。

水鑽網眼芭蕾平底鞋，NT$1,590

裸色的網眼平底鞋具有時髦的透視效果，鞋面上佈滿大小錯落的水鑽，正好降低布料的透明度，感覺沒這麼赤裸！

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 不用飛韓國！爆紅鞋履Rockfish首次登陸台灣，快閃地點、推薦鞋款一併公開

● 台灣品牌登上NewJeans新歌〈How Sweet〉造型！解析女孩們的3套街頭Boyish風服裝

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 芭蕾風, 平底鞋

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

看似溫和「其實超不好惹」3大星座！Top 1心思深沉　狠起來不手軟

看似溫和「其實超不好惹」3大星座！Top 1心思深沉　狠起來不手軟

學到4種「懶惰存錢術」　發現銀行存款越來越多了

學到4種「懶惰存錢術」　發現銀行存款越來越多了

每天都好累？5招教你改善「易疲勞體質」　多喝水也可以

每天都好累？5招教你改善「易疲勞體質」　多喝水也可以

地震讓101「風阻尼器」再上國際　這顆巨球為何是黃色？ 誠品史上最大特賣今登場　15萬件選品3折起「中文書6本500元」 用「333法則」打包行李空間省一半　9件單品就能打造19種穿搭 陳華穿彩虹熊聯名T自嘲「脾氣火爆」！被問新戀情只求「幫我拍好看點」 早上洗臉不用洗面乳？皮膚科醫師證實：「3類肌膚」清水就夠了 8雙防水運動鞋推薦！NIKE、adidas清爽白色系　好穿好看雨天輕鬆乾爽 Dior、LV手鍊最低一萬多就收藏！經典Logo設計雋永不膩眼

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面