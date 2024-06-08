10雙「芭蕾舞平底鞋」推薦！韓妞爆款、透視網眼　夏天穿搭的時髦法寶

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

時尚圈爆紅的精品芭蕾舞鞋、平底包鞋，價格讓人難以入手，買了又怕捨不得穿嗎？最近編輯在Zara官網發現了許多設計可愛的芭蕾舞風平底鞋，其中一款外型較為少見的魔鬼氈包鞋，還是韓妞們之間爭相入手的熱門款式！以下整理10雙好駕馭又不貴的芭蕾舞平底鞋推薦給你，日常天天穿不心疼，更能成為你的夏日穿搭法寶！

推薦10雙Zara芭蕾舞平底鞋



結飾繫帶緞面芭蕾平底鞋，NT$1,290

緞面褶飾的芭蕾舞鞋以露跟設計讓它更為休閒，上方的緞帶綁繩則是此雙的必敗亮點，從腳背纏繞上腳踝真的極美！

緞面平底芭蕾舞鞋，NT$1,290

這雙芭蕾舞風格的小包鞋，中央由魔鬼氈雙扣帶固定，穿脫非常方便，加上運動風的拼接手法，讓鞋款呈現既少女又有些酷酷的風格，搭配襪子或直接光腳穿著都相當時髦，在韓妞們之間特別火紅。

蝴蝶結搭扣芭蕾平底鞋，NT$1,490



經典的圓頭與蝴蝶結，透過雙繫帶點綴腳背，讓簡單的娃娃鞋多了分年輕設計感。

網眼瑪莉珍鞋，NT$1,290



從Alaïa的經典網眼瑪莉珍鞋數度被明星穿上後，總是會在搜尋排行榜上看見它的影子，而Zara亦有推出類似的透視風瑪莉珍鞋，同樣的平底設計貼合腳形又舒適，有縝密的網眼、也有鏤空的網眼款式可選擇。

編織露跟平底芭蕾鞋，NT$1,390

柔軟真皮芭蕾平底鞋，NT$2,290

此款真皮的材質讓鞋面特別柔軟，鬆緊帶上緣不只使穿著更方便，也增添一股法式慵懶，前方的金屬圓釦則是個時髦的點綴。

金屬效果編織平底芭蕾鞋，NT$1,790



芭蕾舞鞋也能變化為夏季必備的草編鞋，塗上金屬光澤顯得特別亮眼，不用擔心太過浮誇，穿起來仍然保有優雅氣質。

天鵝絨芭蕾鞋，NT$1,590



一雙基礎款的天鵝絨芭蕾舞鞋，與裙裝、褲裝皆能任意配，建議初次嘗試芭蕾舞鞋的朋友們可以從這款開始。

結飾細節緞面芭蕾鞋，NT$1,290



方圓頭的平底芭蕾鞋前端有細褶設計，後繫帶的方式結合穆勒拖鞋的特色。

水鑽網眼芭蕾平底鞋，NT$1,590



裸色的網眼平底鞋具有時髦的透視效果，鞋面上佈滿大小錯落的水鑽，正好降低布料的透明度，感覺沒這麼赤裸！

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