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難怪好不了！皮膚科醫師揭「3大NG抗痘法」：加強去角質反而糟

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▲▼ 皮膚科醫師揭密3大NG身體抗痘法 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲想要擁有潔白無瑕的美背和肌膚，先來改正錯誤抗痘法。（圖／翻攝IG@haeny_gram、@thanks_kim）

記者張毓容／台北報導

夏天到了，就讓人想穿V領、露背裝、熱褲，小露性感一下，但想到胸前、背上惱人的痘痘和暗沉痘疤，又讓人覺得尷尬，只好放棄。皮膚科醫師蔡依倫指出，前胸、後背與臀部等三大性感指標部位，都有大量皮脂腺的分布，尤其夏季高溫高濕的環境下，更增加了這幾個部位毛囊阻塞或細菌孳生的機會，成為身體痘好發高危區。

不少人為了對抗身體痘，常會以一知半解的抗痘觀念採取過於激烈的「NG抗痘法」，不僅無法擺脫痘肌陰影，反而加劇肌膚傷害和痘痘狀況。蔡醫師提醒，若想改善身體痘痘及粗糙暗沉問題，正確的沐浴保養觀念是關鍵，快來看看你是否也做過以下3種越做越錯的NG抗痘法？

▲▼皮膚科醫師揭密3大NG身體抗痘法。（圖／翻攝IG）

▲使用不含皂鹼的溫和沐浴產品對於痘肌來說更好。（圖／翻攝IG@innisfreeofficial）

NG 1：一定要用強效控油抗菌的沐浴品？

蔡醫師指出，皂鹼成分等過分去除油脂的產品，反而會打亂皮脂正常分泌、破壞皮脂膜的自然保護力，除了導致肌膚缺水，外界刺激物質與細菌/黴菌，也因缺乏皮脂頻障，更容易入侵肌膚。

正確Tips：溫和清潔更重要

抗痘洗沐建議選擇不含皂鹼的溫和清潔產品，親膚性高、能幫助皮膚處於穩定狀態，兼顧肌膚的油水與菌落生態的平衡，打造保濕控油並重的健康肌底。

NG 2：全身包緊緊避免痘痘惡化

紫外線是肌膚的大敵，也是導致痘痘惡化的原因之一，但蔡依倫醫師提醒，許多人習慣穿防曬外套遮陽，卻忽略流汗濕熱的環境也會加速細菌的孳生，成為身體痘痘的肇因。而許多標榜長效防水的防曬乳，如果沐浴時沒有徹底卸除，也容易造成毛孔堵塞與肌膚負擔。

正確Tips：用鎮定、修護產品安撫曬後肌膚

防曬措施不可少，但別忘了每天透過沐浴過程溫和清潔去除汗、油、細菌與防曬乳。選擇沐浴保養品時，也可挑選有維生素B群、尿囊素等具鎮定、修復力的產品，幫助安撫受日曬刺激的肌膚，避免發炎狀況惡化。

▲▼ 皮膚科醫師揭密3大NG身體抗痘法 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲做好保濕就能幫助維持肌膚自然代謝力。（圖／翻攝IG@ahc.official）

NG 3：要經常去角質避免毛孔堵塞？

老廢角質堆積確實是毛孔阻塞發炎的常見原因，但蔡醫師表示，角質是否能維持正常代謝，保濕度是最重要的關鍵，當保濕不足，角質就無法自然順利代謝，因而出現乾燥、粗糙，甚至長痘痘的狀況。但若太常使用磨砂成份、刷具等輔助物進行去角質，除了過度清潔破壞皮脂膜，導致肌膚保濕力下降，更容易刺激痘痘部位，導致發炎狀況加劇或感染。

正確Tips：做好保濕提升代謝力

選用含有保濕成份、能夠長效保濕的洗沐產品，並在沐浴後擦上清爽型的乳液加強保濕。提升角質層含水量，維持肌膚自然代謝力，幫助老廢角質自動脫落。

關鍵字：

保養, 護膚, 痘痘, 痘疤, 背痘, 身體痘, 清潔, 沐浴

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