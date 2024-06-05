SONY在台推出Mini LED電視　強調把家變成電影院

▲SONY 2024年電視新品。（圖／業者提供）



記者蔡惠如／綜合報導

SONY今（6／5）在台發表2024 BRAVIA系列電視，旗艦級9系列採用Mini LED背光技術，主打獨家XR認知處理器，可加強細節表現，結合各種音響規格認證，宣稱要將劇院級的視聽魅力帶進家中。

傳統液晶電視的背光來自一些較大尺寸的LED光源，無法做細膩的區域光源控制。Mini LED背光技術，則是將背光分為許多小區塊，每個區塊由密集的小型LED燈組成，可精確控制每個小區塊的亮度，此技術可呈現更高的對比度和生動逼真的影像表現，暗部分細節不會被過度曝光，亮部分也不會過度曝光而失真。

今年的BRAVIA旗艦級9系列，採用Mini LED背光技術，並結合自家XR認知處理器，號稱能準確識別觀看焦點，分析影像元素增強細節表現，讓色彩及對比層次更貼近真實世界，還有專業校正模式模擬電影院影像品質，並強調該款產品擁有旗艦音響規格，包括專為營造頂空環繞效果的波束高音揚聲器、投射前方環場的超能邊框揚聲器等。

另針對遊戲玩家，BRAVIA 9系列新一代遊戲選單2.0介面，能讓玩家能輕鬆微調設定與輔助功能。獨家的SONY PICTURES CORE影音平台，可提供一站式居家影音體驗。未來還將整合如Crunchyroll等串流服務。

除旗艦版的BRAVIA 9系列之外，也一併發表OLED BRAVIA 8、Mini LED BRAVIA 7以及LED BRAVIA 3等4K HDR系列，9、8、7系列支援獨家AI聲源解析Voice Zoom 3 TM功能，可透過人工智慧技術學習辨識人聲並加以放大突顯音量，即使是微弱的對話也能清晰聆聽。

BRAVIA旗艦級9系列售價未定，BRAVIA 8系列從55吋售價64,900元起、BRAVIA 7系列55吋起售價56,900元，以上預計在6月下旬陸續上市；BRAVIA 3系列43吋起售價22,900元，預計6月上旬開賣。

LG在2023年初於美國消費性電子展CES，首度公開全球首台「分體」電視，將有線的設備如HDMI與其他連接設備，以Zero Connect技術將其轉移到另一個獨立的「影音傳輸盒」上，能讓電視螢幕本身更纖薄、更服貼在牆面，其主要的技術難度在於，其採用的高頻無線電波，如何使無線傳輸的訊號穩定，因為需要克服無線會產生的干擾跟延遲情況。近期最新一代M4也在台灣亮相。

最新款OLED evo M4真無線系列支援4K 144Hz影音傳輸技術，並搭載專為OLED設計的全新α11 AI 4K影音處理晶片，效能提升達670%，意即強化運算能力能讓明暗細節及主客體表現更加立體，畫質也可更好，M4面板另搭載智慧增亮引擎MAX，使峰值亮度提升150%，完美呈現細緻且鮮明的影像。

LG表示，今年初推出的無線電視M3，因螢幕本身更佳貼合壁面，且傳輸盒可放至在距離螢幕10公尺內的任何角落，即便放入密封裝潢櫃體內，也不會有訊號被阻隔、斷線的情況，不用再大興土木隱藏影音連接線，可輕鬆應用在許多居家裝潢上，受到不少民眾歡迎，持續都在缺貨狀態，現最新一代M4到貨量將以倍數增加，屆時也能緩解許多訂貨消費者需求。

三星4月在台推出2024年全新8K Neo QLED智慧顯示器，更看準智慧顯示器大型化趨勢，全力擴充產品線，多款機型皆推出大尺寸機種，2024年產品主打支援中文化語音操作，僅需按遙控器的麥克風鍵，可透過語音辨識進行頻道切換、音量變化、開啟網頁瀏覽器等指令。

Neo QLED 8K智慧顯示器QN900D，具有12.9mm的極纖薄金屬機身，搭配全新鈦黑設計、纖薄美型集線器，可將線材隱藏，加上獨特懸浮鏡面底座，呈現出99%無邊際螢幕彷彿懸浮在半空中，Neo QLED 8K系列售價從12.99萬元至49.99萬元。