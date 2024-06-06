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家中發現白蟻需立即處理！「3招馬上先做」避免蟲蟲大舉入侵

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▲白蟻防治。（圖／翻攝臺灣昆蟲同好會臉書粉絲頁）

▲夏天加上多雨潮濕，是白蟻的繁殖旺季，別忽略白蟻防治。（圖／翻攝臺灣昆蟲同好會臉書粉絲頁）

記者蔡惠如／綜合報導

近期台灣多雨潮濕，加上夏季是白蟻外出活動的高峰期，許多民眾都發現家中出現白蟻蹤跡，很多有長翅膀飛進家中的，都是所謂的「繁殖蟻」，只要稍有疏忽，可能會偷偷溜進住所中築巢，屆時家裡會出現大量繁殖的白蟻之外，也會啃食木頭，造成難以挽回的損失，但不用過於緊張，若家中只有幾隻白蟻出現，在尋求專業公司協助之前，民眾可先採取一些簡單做法，阻止白蟻入室紮營。

▲▼下雨天,看房,濕氣,潮濕,起霧。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

白蟻以木材及含纖維素的物質為食，是自然界中分解枯木的重要一員。然而一旦滲入人類居所，就會蠶食房屋的木質結構，造成難以估算的損失。專家表示，每逢夏日飽雨之後，成蟲便會孳生並展開外出覓伴交配的旅程，這時白蟻入室的風險也隨之升高。若看到白蟻進入室內，必須馬上清除，避免牠們在屋內繁殖，且可做以下3點降低更多白蟻進入室內。

▲白蟻防治。（圖／翻攝臺灣昆蟲同好會臉書粉絲頁）

第一招：改變室內光線顏色
專家指出，白蟻具有顯著的趨光性，容易被強光所吸引。因此在家中使用黃光光源，可大幅降低誘蟻風險。相反的，白光燈泡和太陽光線則最易讓白蟻蠢蠢欲動。

第二招：戒備門窗 杜絕白蟻捷徑
白蟻個頭細小，有著出色的鑽洞能力。專家說，牠們極可能從門窗邊緣的細小縫隙鑽進室內，有時甚至連紗窗都能進入。因此，除了平時就要勤加查看維修，遇到白蟻高峰期更要特別緊閉門窗，封鎖白蟻可能的進出路徑。

▲▼潮濕,下雨,雨天,濕氣,雨滴。（圖／Pixabay）

第三招：降低室內濕度
白蟻不喜歡濕度低的環境，連日下雨要注意家中濕度，若濕度太高，須配合使用除濕機將家中濕度降低，若家中有漏水，也要盡快處理，避免白蟻在水泥縫中築巢。

▲白蟻防治。（圖／翻攝臺灣昆蟲同好會臉書粉絲頁）

如果家中一次遭到10幾隻白蟻入侵，專家建議可在室內燈光明亮處，放一盆肥皂水，利用白蟻趨光的習性，引誘牠們遇水溺斃。

不過上述做法都只能暫時緩解狀況，一旦發現規模較大的白蟻活動足跡，例如發現大量蟻卵或蟻巢，務必立即尋求專業除蟲公司協助，進行全面性的防治，以免禍延燒至無法控制的地步。

關鍵字：

白蟻, 防治, 多雨夏季, 家居安全, 預防

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