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香奈兒創意總監確定離職！與「老佛爺」合作30年最得意助理

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記者鮑璿安／外電報導

時尚圈的重磅消息，香奈兒（CHANEL）創意總監維吉妮維婭（Virginie Viard）確定離職，她在CHANEL工作長達30年，過去更是「老佛爺」卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）的得意助手，如今證實她即將離開的消息，讓外界好奇品牌下一步走向。

▲▼香奈兒。（圖／品牌提供）

▲香奈兒創意總監維吉妮維婭（Virginie Viard）確定離職。（圖／品牌提供）

香奈兒在最新聲明中表示：「衷心感謝維吉妮維亞 (Virginie Viard) 對香奈兒的時尚、創造力和活力做出的卓越貢獻，她擔任時裝系列藝術總監五年之中，與她進行了豐富的合作，成功展現了品牌的風格。」也透露將在適當的時候宣布新的創意總監團隊。

▲▼香奈兒。（圖／品牌提供）

▲香奈兒6月底登場的2024/25秋冬高級訂製服大秀則會是Virginie Viard操刀的最後系列。（示意圖／翻攝自IG）

自2019年成為卡爾拉格斐的接棒者後，外界將眼光都聚焦在Virginie Viard身上，她自1987 年就加入香奈兒團隊，受到摩納哥蘭尼埃王子 (Prince Rainier)的引薦，從實習生開始做起展開了漫長的職業生涯，中途曾經離開香奈兒加入Chloé，直至1992 年第二次回歸該品牌。2000 年Viard 成為 CHANEL創意工作室總監，負責高級時裝、成衣和配件系列，如同卡爾拉格斐的左膀右臂，為香奈兒女性打造獨立自主的風格。Viard 對CHANEL的貢獻也反映在商業數字上，根據外媒報導，在她的領導下CHANEL的成衣業務成長了 2.5 倍，光是去年就成長了 23%。如今Virginie Viard確定離職，即將在6月底登場的2024/25秋冬高級訂製服大秀則會是她操刀的最後系列。

關鍵字：

維吉妮維婭, 香奈兒, 品牌, 創意總監, 轉型

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