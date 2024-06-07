李沐、章廣辰情侶裝逛Polo Ralph Lauren快閃店　愛亮色穿搭透露年齡

記者鮑璿安／台北報導

Polo Ralph Lauren首度在台打造為期10日的夏日限定紐約漢普頓海灘快閃裝置，結合創辦人Ralph Lauren先生與其紐約漢普頓海邊生活點滴完美還原，今（6日）李沐以及章廣辰搶先逛店，兩人見到對方就一致認為有「情侶裝」的感覺，更笑稱是年紀大了更喜歡亮色風格。

▲李沐（左）、章廣辰来到Polo Ralph Lauren夏日限定紐約漢普頓海灘快閃裝置 。（圖／品牌提供）





▲李沐穿著Polo Ralph Lauren Only Polo玩轉色彩系列條紋棉質襯衫 。（圖／品牌提供）

李沐穿著Polo Ralph Lauren Only Polo玩轉色彩系列條紋棉質襯衫，下身襯以A字半身裙，拎上話題Polo ID單肩包，一身穿搭之中她最喜愛的就是襯衫品項，直言想要帶回家，「就是有一種度假的感覺，正式場合也可以穿」。她私下不排斥這樣的亮色穿搭，尤其喜歡在飾品中選擇繽紛的款式。





▲章廣辰笑說年紀大了以後越來越喜歡穿著亮色單品 。（圖／品牌提供）

章廣辰笑說年紀大了以後越來越喜歡穿著亮色單品，今日以經典條紋船型領上衣現身，被問到全身最愛的品項？他則說是下身的仿舊牛仔褲，版型很特別且柔軟舒服。提到對於海灘的記憶，章廣辰表示自己會不定時抽空開車去北海岸，讓心情放鬆之餘也能激發更多生活與工作上的靈感。

▲夏日限定紐約漢普頓海灘快閃裝置自6月7日至6月16日於台北微風南山戶外草坪登場 。（圖／品牌提供）





▲標誌性的Polo ID單肩包，本季亦推出全新配色。（圖／品牌提供）

夏日限定紐約漢普頓海灘快閃裝置自6月7日至6月16日於台北微風南山戶外草坪登場，涵蓋玩色織狂工藝坊、可愛拍貼機、冰淇淋夏日補給站等有趣打卡點。全新Only Polo系列也伴隨夏日時節而來，經典雋永的設計剪裁與繽紛色調，渲染上條紋襯衫、輕透舒適亞麻服飾；而標誌性的Polo ID單肩包，本季亦推出全新配色金絲雀黃、天空藍、野莓與象牙白等為夏日造型綴上完美搭配。





▲Loro Piana 6月6日至6月23日在BELLAVITA展開期間限定店。（圖／品牌提供）





▲Loro Piana於秋冬推出戶外運動為主軸的「Into the Wild」膠囊系列。（圖／品牌提供）

同時，Loro Piana於秋冬推出戶外運動為主軸的「Into the Wild」膠囊系列，6月6日至6月23日在BELLAVITA展開期間限定店，系列結合標誌性的羊絨材質貫穿機能性，以羊毛等天然纖維加上三層高科技薄膜，更加強化其對抗天候的表現，具有防風、防寒、防水功能，打造飛行員夾克、連帽派克大衣、連帽套頭上衣、斗篷等實穿單品，穿梭戶外和都會場所。登山靴款則是合作義大利戶外品牌 ROA ，結合雙方品牌特質，廓形優雅不失義式工業美學。