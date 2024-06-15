韓國首爾必逛6間服飾店！Jisoo、宰鉉同款人氣商圈都能買到

文／LOOKin

女孩們在規劃韓國旅遊的時候，除了要跑美美的咖啡廳、吃道地的韓式美食，逛街更是不能錯過的一環對吧！想在韓國旅遊時一次逛遍韓國愛豆也愛穿、時下最火紅的服飾品牌，把這幾間服飾店列入你的韓國購物逛街地圖，絕對是韓國必買好物！

Emis

帶有一點運動街頭可愛風的Emis，復古的美式風格擄獲了韓國女孩們的心，甚至是當紅的人氣愛豆BLACKPINK Jisoo、Lisa以及韓韶禧都曾在私下穿搭中愛用Emis的單品，年初在台北開設快閃店也引爆了搶購風潮！商品類型包含服飾、老帽、包包還有寵物用品，在漢南洞、汝矣島現代百貨都有設點，近期在明洞更開設了一間超大的分店，不僅好逛也很好拍唷！

▲Jisoo近期私服常著用Emis棒球帽。（圖／IG@sooyaaa__、emis_official2017）

MARITHÉ FRANÇOIS GIRBAUD

有不少來自法國的服飾品牌在韓國爆紅，時尚品牌MARITHÉ FRANÇOIS GIRBAUD就是其中一例。俐落簡約的線條剪裁，舒服柔和的配色，搭配上簡單又極具識別度的LOGO，散發出獨特的法式鬆弛氛圍，讓人好著迷，在韓國由高人氣演員高允貞代言之下，更讓品牌熱度燒到最高！他們家的商品都曾在aespa的Karina、惠利的私下穿搭中現身，甚至是IU在演唱會上穿的超萌吊帶褲也是他們家的唷！Marithé在不少知名百貨當中都有設櫃，熱門的漢南洞也有設店！

▲來自法國的MARITHÉ FRANÇOIS GIRBAUD在韓國爆紅。（圖／marithe_kr）



▲aespa Karina、IU、惠利。（圖／marithe_outfit）

Mardi Mercredi

這兩年有在關注韓國潮流文化的人，應該都對這朵小雛菊標誌不陌生吧！由人氣演員金高銀代言的Mardi Mercredi，服裝風格清新中帶著法式浪漫氣息，讓簡單的大學T、POLO衫、襯衫都變得極具特色與識別度，同時散發出溫柔且具個性的小女人氣息。

▲金高銀代言Mardi Mercredi。（圖／IG@mardi_mercredi_official，下同）

近期Mardi Mercredi更宣布由韓國大勢女團IVE團長安俞真為品牌全球代言人，看到新一季春夏新品海報釋出，真的是美到心醉。若是到了韓國首爾旅遊，可在漢南洞、新世界百貨看到他們的櫃位，現在在台灣也已經由選物店FRUITION正式代理引進囉！

GROVE STORE

GROVE STORE的服裝融合了法式復古學院風，就算是看似簡單的針織外套或襯衫，剪裁設計與用色都散發一股優雅感，風格跳脫了年齡限制，但穿起來卻有神奇地減齡感，予人一種家教良好的千金印象，實在很難讓人不喜歡！

▲GROVE STORE的服裝融合了法式復古學院風。（圖／IG@grovestore，下同）

GROVE STORE目前在漢南洞與新沙洞都有設點，喜歡這個風格的你一定要去逛逛！

NOTHING WRITTEN

Nothing Written是由韓裔設計師Young-Ju Lee在紐約與倫敦重點精品品牌的培訓洗禮後，回到韓國創立的服飾品牌，服裝風格呈現都會女性的時尚與率性，將歐美的的俐落線條融合了韓系的溫潤，就算是寬鬆的版型也能穿出女性獨有的柔軟氣質。想要入手他們家的服飾，同樣可以到漢南洞購得唷！

▲韓裔設計師Young-Ju Lee自創品牌Nothing Written。（圖／IG@nothingwritten.kr）

Rockfish Weatherwear

在首爾漢南洞與聖水洞皆有專賣門市的Rockfish Weatherwear，其實是來自英國以製作與鞋起家的品牌。商品線當中除了橡膠雨鞋之外，近期更是以帶有蝴蝶結的芭蕾舞平底鞋在韓國掀起旋風，浪漫時尚的外型同時兼具了好穿好走的機能性，怎能不讓女孩瘋狂呢！

▲Rockfish Weatherwear的芭蕾舞平底鞋在韓國掀起旋風。（圖／IG@rockfish_official）



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