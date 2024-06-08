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NewJeans同款韓牌墨鏡今夏必備　超夯Geek Chic風「無框眼鏡」先搶

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文／美人圈

提到韓國人氣墨鏡品牌，腦中只閃過Gentle Monster就太落伍了！同樣受到韓妞們熱烈追捧的韓國眼鏡／墨鏡品牌CARIN，品牌靈感汲取自然，將北歐優雅、簡潔的設計元素融入韓國強烈風格，不分性別的中性款式重新詮釋經典，再加上找來NewJeans帶貨，人氣超夯。

▲韓牌墨鏡 。（圖／翻攝自IG）

▲NewJeans帶貨韓牌墨鏡。（圖／CARIN提供，下同）

值得一提的是，台灣現在也能直接入手CARIN墨鏡，本篇統整必買熱銷款式，除了NewJeans同款偏光系列墨鏡值得收，韓妞們愛不釋手的書呆子款眼鏡也是必搶重點！

▲韓牌墨鏡 。（圖／翻攝自IG）

▲CARIN墨鏡台灣現在也買得到。（圖／IG@zny.se、@newageone、@yatchhh_）

CARIN眼鏡／墨鏡推薦

偏光系列

由NewJeans全新代言的CARIN偏光系列墨鏡，使用環保生物塑料材質，與不鏽鋼鏡腳結合，超輕盈不壓迫又舒適耐用，鏡型介於方框與圓框之間，除了有Hanni同款超百搭的時尚黑，還有可愛的焦糖琥珀色，是極簡又好駕馭的時髦單品，可隨時展現可人魅力。全新偏光系列墨鏡能阻擋擾人眩光，解放視野更清晰，讓休閒及戶外活動都能輕鬆保護雙眼。

▲韓牌墨鏡 。（圖／翻攝自IG）

▲韓牌墨鏡 。（圖／翻攝自IG）

KRISTEN板材系列

初入CARIN的女孩，大推熱銷榜首的KRISTEN板材系列，人氣貓眼墨鏡是今夏必備款式，窄框的貓眼造型能修飾顴骨，太陽穴凹陷也能完美遮擋，小臉神器就靠這一支。經典黑、奶油白、琥珀色系時髦又不過度張狂，Minji、Danielle、Haerin同款展現摩登的纖細輪廓，貓眼弧線神秘又清晰，極簡的奢華感搭配任何服飾都可以襯托出時髦品味。

▲韓牌墨鏡 。（圖／翻攝自IG）

▲韓牌墨鏡 。（圖／翻攝自IG）

還有能展現獨特個性的窄圓框墨鏡，讓窄框設計結合溫潤柔和色彩，能修飾臉部線條，Hanni同款白奶茶色能完美呈現青春氣息，美式復古潮流今年夏天還是會持續流行。想嘗試方框的可從復古窄方框下手，Hyein同款結合奶茶色或是透色系的海松茶棕的板材墨鏡，自然又百搭，任何臉型膚色都適合，優雅經典簡潔的風格，是韓妞最日常的穿搭。

▲韓牌墨鏡 。（圖／翻攝自IG）

▲韓牌墨鏡 。（圖／翻攝自IG）

漸層系列

漸層系列也是2024全新款式，採用純鈦材質，輕薄無感，即便在容易出汗旳夏季也能舒適配戴，使用半鏡面鏡片可反射光線，減少視覺疲勞，在鏡片的設計上以清透涼感的藍色為主調，同時又具有透光效果，如同為臉上戴上一層時髦濾鏡，由Minji和Hyein示範的同款，整體風格簡單不複雜，用漸變色系鏡片打造高質感都會潮流。

▲韓牌墨鏡 。（圖／翻攝自IG）

SIENNA系列

近期吹起的「Geek Chic」風肯定少不了知性無框眼鏡加持！而全新SIENNA系列除了方框外，也推出橢圓框款式的無框眼鏡，少了四邊鏡框讓整體重量更輕盈，戴整天也無負擔，對長時間配戴眼鏡的人來說相當友好。玫瑰金和銀色配色都很顯白百搭！

▲韓牌墨鏡 。（圖／翻攝自IG）

▲韓牌墨鏡 。（圖／翻攝自IG）

AINO系列

另一款CARIN AINO系列也是一推出就在社群引爆轟動，被不少韓妞譽為「Miu Miu眼鏡平替版」！採精緻橢圓形造型設計，採用板材鏡框和Demo Lens demo模板鏡片，突顯輕盈無比的設計感，鏡架飾有品牌標誌。除了基本款黑色，最推購入琥珀棕和果凍粉，復古書卷氣息直接拉滿。

▲韓牌墨鏡 。（圖／翻攝自IG）

▲韓牌墨鏡 。（圖／翻攝自IG）

延伸閱讀

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, NewJeans, 墨鏡, CARIN

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