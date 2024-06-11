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UNIQLO太狂！免費送萬件AIRism空氣衣　溫妮大推「涼爽你的心」想包色

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▲▼ UNIQLO免費送萬件AIRism空氣衣 。（圖／品牌提供）

▲溫妮搶先體驗最新AIRism系列新衣，大推涼爽舒適、好穿到讓她想包色。

記者張毓容／台北報導　 圖／品牌提供

日本時尚品牌UNIQLO擁有不少人氣熱賣服裝系列，其中就包括許多人衣櫃裡必備「避暑好物」的AIRism科技空氣衣，隨著炎熱夏季的到來，UNIQLO宣布推出「AIRism全台夏日應援活動」，將免費送出1萬件科技空氣衣！品牌更請來「木曜女神」溫妮搶先穿上最新AIRism服裝化身應援團團長，她大讚身上粉紫色外套涼爽透氣還能抗UV，怕曬黑又怕悶的女生必備，內搭短版上衣也舒服到讓她想包色。

▲▼ UNIQLO免費送萬件AIRism空氣衣 。（圖／品牌提供）

以清新甜美氣質收穫大批粉絲的溫妮，全身穿著AIRism系列服裝現身，她選穿AIRism粉紫色防曬抗UV網眼連帽外套搭配AIRism白色彈性短版T恤和藍色短裙，再穿上白襪＋白色厚底涼鞋，打造休閒運動風中又不失甜美俏麗感的造型，完全不愧對她「甜美系女神」的稱號。

▲▼ UNIQLO免費送萬件AIRism空氣衣 。（圖／品牌提供）

溫妮也分享自己夏天很怕曬，有些防曬單品穿起來會感覺很悶熱，而她很討厭悶熱，不僅感覺不舒服，還很容易生氣，所以一穿到AIRism系列就覺得很適合自己，「AIRism科技空氣衣穿起來很涼爽、透氣，重點是很親膚」，尤其她最喜歡身上的粉紫色渲染外套，「因為女生很怕曬黑，這件可以抗UV防曬，還很透氣涼爽，穿起來會冰冰的」，她更笑說，「如果怕生氣的話，就一定要入手一件AIRism科技空氣衣，涼爽你的心！」

而平時一遇到喜歡的服裝款式就會多買幾件囤貨的她，也大推身上內搭的短版白T，讓她想要包色了，「白素T是女生衣櫃裡一定要有的衣服，而且這件也是AIRism系列，很親膚之外，還有網眼的設計，穿起來也有涼涼的感覺，我已經打算要自己再多買幾件了」。

▲▼ UNIQLO免費送萬件AIRism空氣衣 。（圖／品牌提供）

▲▼ UNIQLO免費送萬件AIRism空氣衣 。（圖／品牌提供）

▲▼ UNIQLO免費送萬件AIRism空氣衣 。（圖／品牌提供）

▲▼ UNIQLO免費送萬件AIRism空氣衣 。（圖／品牌提供）

「AIRism科技空氣衣系列」是UNIQLO最具標誌性的明星商品之一，擁有極親膚材質和涼感舒適的穿著感受，尤其每到夏季就狂賣，其結合智慧調節科技與會呼吸的高科技極細纖維，具備吸汗速乾、抗菌防臭等8大機能，面對潮濕天氣也不容易悶臭，讓許多機車族、運動員都成為愛用粉絲。

AIRism全系列從男裝、女裝到童裝一應俱全，提供內著、外衣、褲裝及外套等眾多品項，其中首推人氣超高的AIRism BRATOP罩杯式上衣，不僅舒適好穿，單穿或內搭都合適；持續熱銷的「隱賣好物」超無痕內褲系列；還有全球最熱賣的AIRism棉質寬版圓領T恤，全都是能幫你涼爽度過夏季的抗暑穿搭好物。

▲▼ UNIQLO免費送萬件AIRism空氣衣 。（圖／品牌提供）

為迎接盛夏到來，UNIQLO也同步祭出全台夏日應援活動，精選共11款AIRism系列明星商品，將送出1萬件AIRism科技空氣衣，邀請大家一起來體驗。即日起至6月20日止，活動期間內加入UNIQLO APP會員，就可至活動頁面申請體驗，即有機會抽中。6月21日將抽出1萬名會員，免費獲得AIRism精選商品一件。

▲▼美國輕量配件包包品牌LeSportsac 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲LeSportsac 50週年紀念特展於6月7日起至6月23日於台北松山文創園區-辦公廳舍1F創意空間展開 。（圖／品牌提供，以下同）

除了UNIQLO有活動，美國輕量配件包包品牌LeSportsac為慶祝50歲生日這一里程碑，特別在台北松山文創園區打造「LeSportsac 50週年紀念特展」，如同搭上時光列車，一同回顧過往經典包款。

LeSportsac 50週年紀念特展於6月7日起至6月23日於台北松山文創園區-辦公廳舍1F創意空間展開，以「Forever Forward」為主題，透過品牌發源地紐約的地鐵意象作為延伸，特別打造品牌歷史牆，將創立以來的重要大事紀和經典包款一一陳設，搭配鮮明的地鐵座椅和出口指標，超童趣可愛。

▲▼美國輕量配件包包品牌LeSportsac 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲聯名系列區，精選2001-2011年間八個經典聯名系列展出 。

▲▼美國輕量配件包包品牌LeSportsac 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲▼美國輕量配件包包品牌LeSportsac 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲品牌2001年來台至今熱賣超過22萬顆的經典斜背包品項 。

順著展區路線則會逛到聯名系列區，精選2001-2011年間八個經典聯名系列展出，例如2006年與美國影集《玩酷世代》的波點包聯名、與英國設計師Stella McCartney在2008年的花卉包合作等，引領時尚迷進入復古而華麗的時光隧道。同時也帶來熱銷Popular包款區，展出品牌2001年來台至今熱賣超過22萬顆的經典斜背包品項；Essential輕量系列區域更呈現無重力的超輕盈質感，空降一顆巨大版本氣球包，成為必拍打卡點之一。

▲▼美國輕量配件包包品牌LeSportsac 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲▼美國輕量配件包包品牌LeSportsac 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲LeSportsac  50 週年紀念膠囊系列，復刻版以及經典印花款式 。

此次展區中，LeSportsac更驚喜推出了 50 週年紀念膠囊系列，重新設計的拼布印花，其選用品牌檔案夾中的16款經典印花拼接而成，搭配LOGO拉鍊頭和傳統尼龍飾邊和織帶，提供隨身小包、迷你旅行袋、後背包等實用品項，向 50 年的不朽傳統致敬。

關鍵字：

UNIQLO, AIRism, 涼感衣, 科技空氣衣, 抽獎, 免費送, 溫妮, 涼感, 透氣

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