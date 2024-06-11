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夏日輕盈首選！王淨同款PUMA雲朵厚底鞋、adidas adiFOM運動潮拖萌翻

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記者鮑璿安／綜合報導

夏日氣息日漸濃郁，不少運動品牌也推出了輕盈且百搭的新鞋款， adidas Originals 帶來adiFOM 輕量材質，同時致敬經典鞋款設計線條，打造現代感的潮流拖鞋。而PUMA則延續厚底鞋趨勢，以 PULSAR WEDGE形塑雲朵般的療癒感受，呈現夏季夢幻體驗。

▲鞋款綜合。（圖／品牌提供）

▲adidas Originals旗下adiFOM家族系列在夏季登場，採用環保再生的輕量材質。（圖／品牌提供）

▲鞋款綜合。（圖／品牌提供）

▲ adiFOM SUPERSTAR沿襲標誌性貝殼鞋頭，減去後跟設計。（圖／品牌提供）

▲鞋款綜合。（圖／品牌提供）

▲女性設計的專屬鞋款 ADILETTE 22 XLG W，採用 adiFOM 的厚底設計拉長視覺比例。（圖／品牌提供）

▲鞋款綜合。（圖／品牌提供）

▲adiFOM IIInfinity系列以鞋身鏤空的三條線設計，兼具造型與透氣機能。（圖／品牌提供）

adidas Originals旗下adiFOM家族系列在夏季登場，採用環保再生的輕量材質，為adiFOM SUPERSTAR MULE、adiFOM IIInfinity、ADILETTE 22 XLG W三款鞋型打造更為休閒的樣貌。以經典鞋款 SUPERSTAR為基礎的 adiFOM SUPERSTAR，沿襲標誌性貝殼鞋頭，減去後跟設計打造一體式鞋身，本季推出兩系列配色，經典三條線的白底黑線與黑底白線。

此次更特別推出為女性設計的專屬鞋款 ADILETTE 22 XLG W，採用 adiFOM 的厚底設計拉長視覺比例，可拆卸的綁帶設計，提供一鞋多穿的便利搭配。adiFOM IIInfinity系列則以鞋身鏤空的三條線設計，兼具造型與透氣機能，成為潮流迷的焦點。

▲鞋款綜合。（圖／品牌提供）

▲王淨身穿冰川藍套裝，寬鬆休閒背心搭配 Pulsar Wedge Cloud 。（圖／品牌提供）

▲鞋款綜合。（圖／品牌提供）

▲Pulsar Wedge Cloud 誇張波浪大底搭配輕量超厚實鞋身。（圖／品牌提供）

PUMA迎來又一話題厚底鞋款，打造出甜美清新的風格款 Pulsar Wedge Cloud ，誇張波浪大底、輕量超厚實鞋身，完美延伸腿部曲線，以手繪沁夏冰川藍 PUMA 字樣，搭配可愛笑臉雲朵及熱氣球升空等塗鴉印於鞋側，綻放女孩最自然的可愛活力。品牌大使王淨身穿冰川藍套裝，上身寬鬆休閒背心搭配下身 A 字短褲，腳踩 Pulsar Wedge Cloud 打造青春活力的夏日穿搭。

關鍵字：

運動, 夏季, puma, 厚底鞋, 環保材質

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