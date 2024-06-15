法國女人都在迷的3個小眾品牌　隨性穿搭展現優雅自信魅力

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

法國女孩的時髦象徵幾乎可以說是一種文化現象，她們以優雅散亂的髮型、帶著紅唇的極簡妝容、芭蕾平底鞋和隨性的穿搭風格吸引了無數人的關注、廣泛推崇，甚至成為了巴黎風情和法國風格的代表。跟著關注這些優質的法國小眾品牌，或許能讓你離法式風格更接近一些。

So French！巴黎女人時髦什麼？

巴黎，一座被稱為時尚之都的城市，孕育了無數經典的時尚風格和潮流。而身處於巴黎的女人是不是總是散發著一種難以言喻的優雅與獨特，讓我們心生嚮往，尤其那樣渾然天成的隨性浪漫模樣，一頭隨意但充滿女人味的捲髮、不刻意打扮卻時髦有型？無論是走在塞納河畔，還是在香榭麗舍大道上，甚至是連帶著小孩也都流露著從容不迫？巴黎女人為何總是那麼時髦、自信？

巴黎女性的時尚哲學，優雅與簡約



巴黎女性風格代表Ines de la Fressange說過：「法式風格的秘密在於將優雅與隨性結合起來。」也曾說過：「法國女人不必穿得隆重才能感覺性感。這是一種心態。」的確，放眼望去，巴黎女人的時尚風格看不見繁複，只見優雅及簡約。她們懂得自己，也理解自己，相信自信來自於內在與外在的和諧。因此，她們非常重視內在的修養和外在的美麗。閱讀、旅行和藝術是她們生活中不可或缺的一部分，這些愛好讓她們在談吐間流露出智慧與魅力。

「原來，真正的美麗是可以從內而外散發出來的。」

巴黎女人偏愛中性色調，經典的黑、白、灰和海軍藍是她們衣櫥的主調，因為這些顏色不僅百搭，還能勾勒出她們的氣質和品味。她們對於服飾的挑選也非常講究，從剪裁精良的外套，到合身的連衣裙，每一件單品都充滿了細節與質感。她們也很懂得平衡，會在基本的基礎上適當加入一些亮眼的配飾，比如一條絲巾、一頂帽子或是一顆別緻的包款，以增加整體造型層次但不顯得過於繁複張狂。

巴黎女性無法抗拒小眾品牌的魅力



近年來，巴黎女性對於小眾品牌的關注與喜愛逐漸增長。這些品牌以其獨特的設計理念和精湛的手工藝吸引了大量追求個性與品質的巴黎女性。目前備受矚目的三個小眾品牌，又有什麼獨門魅力。

＃Polène Paris



Polène Paris自2016年成立以來，就迅速成為巴黎女性心目中的時尚寵兒。這個由三兄妹共同創立的品牌，以巴黎風格指標簡約而優雅的設計品味獲得了廣泛的討論。Polène的包袋設計注重流線型的線條和柔和的曲線，以及高品質的皮革材料，同時也強調手工製作，每一個細節都能展現非凡的質感與工藝。其中最為經典的「Numéro Un」系列就因內斂、低調，有質感而成為眾多巴黎女性的首選包款之一。另外，品牌商品價格與品質的完美平衡，也是Polène在巴黎的時尚界迅速走紅的原因，Polène更在6月3日盛大進駐巴黎Le Bon Marché樂蓬馬歇百貨公司，喜歡的朋友可以趕快去朝聖。

Solé 烏木色

Polène推出2024最新包款Solé，這款由皮革邊角餘料製成的「Plèi」的全新包款，使用法國獨特創新生物技術，將皮革餘料重喚新生，打造出鵝卵石般的圓潤珠飾，不僅秉持品牌永續堅持，同時表現出品牌工藝精神。 然而，為了製作出黑色、淺棕色和烏木色的Solé包包，更依照顏色分類的皮革餘料，將其研磨成細膩的皮革沙粒，最後與生物基聚合物結合後形成一種新成分，設計出皮革珍珠最終的外觀和顏色。

Solé 黑色

Solé手袋詩意融合了升級再造、新穎創意和精湛工藝，並巧妙加入優雅編織。240顆單獨鑲嵌的珍珠穿在近33公尺長的繩線上，形成一個由120個手工繩結組成的網狀結構。手袋底座和手柄均採用經認證的義大利光滑牛皮。

Solé 棕褐色

Solé這款夏季包款的名稱”Solé”，其實是源自法語中的“太陽”一詞。這款包款採用光滑的皮革底座和手柄，由西班牙烏布里克的皮革製品工匠組裝。

Mokki 烏木色荔枝牛皮

2024新包款，Mokki包展現了褶皺的藝術，每個角落採用特別的巧思， 露出一角的光滑牛皮，而在外層用荔枝牛皮覆蓋了大部分加以保護。明縫線和邊緣染色凸顯線條之美，展現西班牙皮具名鎮Ubrique工匠的精湛工藝。

Mokki 黑色荔枝牛皮

包款名字的來源自芬蘭語，意為「小木屋」，反映了皮革主體帶來的舒適線條感。包內寬敞的容量讓人感覺將家的舒適如影隨形的攜帶，而梯形翻蓋則讓人聯想到小屋的構造。

Mokki 白色荔枝牛皮

打開Mokki可以看到採用棉質襯裡的寬敞內部隔層，翻蓋上的金色鎖扣刻有Polène標誌。包包底部則是以鵝卵石形拋光飾釘與Polène標誌相映成趣。 配有寬肩帶，可依日常需求斜背或肩背，頂部手柄造型圓潤、手感舒適。

Polène Paris進駐巴黎Le Bon Marché百貨公司

2024年6月3日巴黎Le Bon Marché百貨盛大開幕。這次與Polène達成獨家合作的樂蓬馬歇百貨是全球首家百貨公司，以優雅格調和創新體驗聞名於世。在Polène精品店內，品牌銷售將協助顧客選購皮具、小皮具和首飾系列。

地址：法國巴黎24 rue de Sèvres 75007，Le Bon Marché Rive Gauche。精品店位於一樓，可從Rue du Bac和Rue de Babylone交叉口進入。

＃Sézane



Sézane是由Morgane Sézalory於2013年創立的法國品牌。起初是作為一個線上古著店，但隨著其風格和理念的成熟，Sézane逐漸轉型為一個獨立的時尚品牌，並迅速成為巴黎女性的最愛。Sézane的設計融合了法式優雅和潮流時尚，注重細節和品質。服飾線條簡潔，剪裁精緻，充滿了法式風情。無論是輕盈的連衣裙，還是合身的毛衣，每一件單品都散發出自然的優雅與舒適。而Sézane之所以受歡迎，不僅僅是因為設計而已，還因為Sézane對環境保護和社會責任的承諾。Sézane致力於可持續時尚，採用環保材料和負責任的製作過程，這些理念與新一代巴黎女性追求質量與道德消費的價值觀不謀而合。

Justine Basket 花朵刺繡

Justine Basket 海軍藍

Justine Basket 卡其沙

MILO 經典皮革色

包款由專業工匠採用最光滑的皮革精製而成的經典單品。其可調式肩帶用途廣泛，可提供三種不同的長度。

MILO 光澤酒紅色

包款附有標誌性扣環，可為造型增添優雅氣息。 Milo Classic包也有客製化服務，購買商品時，可以新增個人的姓名縮寫（最多3個字元）或選擇繼續而不進行個人化。

MILO 光滑黑色

＃Rouje



由法國模特兼時尚偶像Jeanne Damas於2016年創立的品牌Rouje，以創辦人獨特的法式風格迅速在時尚界掀起了一股熱潮，成為巴黎女性最喜愛的小眾品牌之一。Rouje的設計靈感來自於Jeanne Damas自身的巴黎生活和復古風情。品牌的服飾充滿了花都浪漫與女性魅力，經常運用花卉印花、柔和的色調和優雅的剪裁。Rouje的單品既適合日常穿著，又能輕鬆駕馭各種場合，展現出巴黎女人的隨性與優雅。而Rouje的成功也在於品牌故事和Jeanne Damas個人魅力的完美結合，傳遞了一種自然、自在的生活態度，這種風格深得巴黎女性的喜愛。此外，Rouje的產品價格親民，讓更多的女性能夠輕鬆擁有法式優雅的服飾。

LE MUM 棕色皮革水桶包

LE MUM 酒紅色皮革水桶包

LE MUM 白色鋸齒皮革水桶包

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