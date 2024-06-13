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夏季養生首重養心！營養師教「護心飲食」5秘訣：堅果要吃對

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▲▼ 營養師教夏季養心5秘訣。（圖／示意圖／達志影像）

▲營養師分享夏季養生首重「養心」，日常飲食要注意5件事。

記者張毓容／台北報導　 圖／達志示意圖

傳統中醫認為夏季養生首重「養心」，心與夏天的關係十分密切，營養師谷傳玲也表示，夏季氣溫高，身體新陳代謝較快、血液循環加劇，心臟負擔也隨之加重，所以夏季要「養心」！她也進一步分享養心秘訣，除了盡量保持心平氣和、心情愉悅，日常飲食上更要注意以下5件事，幫助養護心血管健康，維持健康活力。

＃主食粗細糧搭配

粗糧富含的膳食纖維和植物固醇（亦稱植物甾醇）可以抑制膽固醇的吸收，有利於心血管健康。

▲▼ 營養師教夏季養心5秘訣。（圖／示意圖／達志影像）

＃每天吃夠蔬菜水果

蔬果含有豐富的抗氧化、抗發炎成分，可以保護血管內皮免受氧化壓力和發炎反應的攻擊，幫助維持血管內皮細胞健康。建議每天要吃3～5個拳頭的新鮮蔬菜，深色蔬菜要占到一半以上，新鮮水果要吃2～3個拳頭。

▲▼ 營養師教夏季養心5秘訣。（圖／示意圖／達志影像）

＃每周魚類吃300g以上

每周吃3次魚類，一次吃一個手掌大小，尤其推薦鮭魚、鯖魚、鱸魚、黃魚等富含DHA的魚。DHA能幫助抗氧化、抗發炎，保護血管內皮健康，還能減少血小板凝集，抗血栓，有利於心血管健康。

＃每天吃豆類，堅果每周適量吃

建議每天可吃25g大豆，相當於125g嫩豆腐或50g豆乾絲；每周吃50～70g堅果，相當於5～6個腰果。可用豆製品替代部分紅肉，既能補充優質蛋白又能降低飽和脂肪酸，大豆也富含植物固醇，這都有利於心血管健康；而堅果富含膳食纖維，其中夏威夷豆、腰果、山核桃、杏仁、開心果等富含單不飽和脂肪酸，用其替代部分飽和脂肪酸，有利於心血管健康。

▲▼ 營養師教夏季養心5秘訣。（圖／示意圖／達志影像）

＃每天攝取足夠奶、蛋

奶製品和雞蛋富含優質蛋白質，建議每天攝取150～300g奶類和1顆雞蛋，日常飲食也別忘了盡量少鹽少油控糖，每天鹽不吃超過5g，油別超過20g。

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關鍵字：

養生, 夏季養生, 養心, 心臟健康, 飲食, 食物, 護心飲食, 秘訣, 營養師

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