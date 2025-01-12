一窺Jennie今冬的6頂毛帽收藏　小眾品牌到CHANEL都愛保暖護耳帽

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

Jennie今年冬天展示了多款毛帽造型，而這些同款要上哪找呢？本篇便帶你來一窺Jennie近期的6頂毛帽收藏！

BLACKPINK成員Jennie擁有影響時尚趨勢的實力，每當她又用上了哪一款單品，那一項同款便會掀起搶購熱潮。這個冬天Jennie示範了多款保暖毛帽造型，比前幾年又多了好多新款！其中不乏較為冷門的小眾品牌，值得大家去多多認識，當然也有她身為「人間香奈兒」必備的Chanel毛帽款式，一起來看看Jennie今冬的6頂毛帽收藏吧！

Jennie 6頂毛帽收藏

Yeseyesee護耳帽

Jennie在這個冬天非常喜歡能蓋到耳朵的護耳帽，不只是追求保暖，同時也是本季的流行趨勢，她在寒冷的天氣裡選擇了韓國潮流品牌Yeseyesee推出的護耳帽，採用短絨毛打造柔軟觸感，上頭像個包子一樣的皺褶特別可愛，中性的品牌風格也十分契合Jennie的品味。

韓國設計師品牌Hyein Seo流蘇護耳帽

Jennie的冬季露營好夥伴，則是這頂出自韓國設計師品牌Hyein Seo的流蘇護耳帽，無簷設計的小便帽在側邊向下延伸護住耳朵，並裝飾長長的流蘇，和多條流蘇＋金屬的串飾，就像是幫頭髮多綁了幾條小辮子，垂掛在耳邊很時髦呢。

Chanel護耳帽



Jennie身為「人間香奈兒」，每一季都十分盡責的來帶貨，這頂雙C Logo針織護耳帽為Chanel 2024/25 Coco Neige系列的新品，以厚實的質料護住耳朵，圓潤的形狀還能修飾小臉的作用，是本季的滑雪夢幻單品。

Chanel毛帽



這頂Chanel毛帽就比上一款更日常一些，平時素顏、或是像Jennie搭配眼鏡都很適合，基礎設計萬年不敗，會是每年冬天都很實用的一頂毛帽。

Open YY圍巾護耳帽



Open YY是許多女孩們到韓國必逛的品牌，如果你看膩了基本款，在這裡總能找到些新穎的設計，許多韓星都是品牌的粉絲，包括Jennie也有收藏！Jennie戴上的這款Open YY的圍巾遮耳帽，是在短毛帽的兩側直接加上兩條圍巾，可以直接當圍巾蓋住耳朵，也可以將圍巾部分綁在頭上當作裝飾。

BODE毛帽



年末佳節時刻，Jennie選擇了一款別具節慶氛圍的圖騰毛帽，來自美國品牌BODE的冬季配件，皆注入了濃郁的美式傳統風格，同時也能看見許多童趣的元素，可愛模樣擄獲了Jennie的心。

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